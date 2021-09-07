蘋果近來面對各國政府及程式開發商圍攻，在App Store政策上做出一連串讓步，除了對部分應用程式調降營收抽成比例之外，甚至完全放棄對特定程式營收抽成，但分析師認為蘋果這些小動作對營收影響不大。

摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）在最新報告中表示，蘋果近日允許網飛、Spotify等數位內容應用程式透過電子郵件引導iOS用戶至外部網站申請付費訂閱，對蘋果營收影響「不大」，至於其他調降App Store營收抽成比例的措施對蘋果營收影響更是「微乎其微」。

蘋果針對App Store制定的規則長達1.3萬字，多年來不時進行內容微調，但始終不變的原則就是蘋果有權決定哪些應用程式能上架，也有權規定第三方應用程式的營收分享機制。

2008年App Store開設以來，蘋果在應用程式市場的壟斷爭議隨著iPhone用戶成長而越演越烈。2009年Google Voice應用程式在App Store申請上架遭到蘋果駁回，曾使美國聯邦通訊委員會（FCC）介入調查，促使蘋果在2010年允許Google Voice上架。

2011年蘋果開始強制第三方應用程式使用App Store付費系統，讓蘋果對程式內消費抽成30％。這項規定讓蘋果在往後10年引來各大應用程式開發商撻伐，而蘋果也不斷調整App Store規定，例如2016年蘋果允許數位內容應用程式自用戶訂閱的第二年起，將營收分享比例降至15％。

近日蘋果為了讓日本公平交易委員會終止調查，更進一步開放這類應用程式使用外部付費系統，完全避免被蘋果抽成。蘋果表面看似做出許多讓步，但事實上每次只針對特定應用程式進行規則微調，在程式開發商眼中只想蒙混過關。

熱門遊戲開發商Epic Games執行長史維尼（Tim Sweeney）批評蘋果策略就是「先分化再攻陷」，對不同類別應用程式提出不同讓步，但骨子裡依舊讓App Store主掌生殺大權。Epic Games在美國控告蘋果壟斷市場一案，即將在未來幾周做出裁決。

(時報資訊)