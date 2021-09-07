德國將於9月26日舉行大選，目前以社會民主黨（SPD）民調領先，執政的保守聯盟緊追在後，意味目前以SPD黨魁蕭茲（Olaf Scholz）接掌總理的機會最大，另一方面，領導保守聯盟的拉謝特（Armin Laschet）則擁有現任總理梅克爾的全力支持。

蕭茲主導的SPD民意支持度比梅克爾的保守聯盟超前五個百分點。蕭茲5日（周日）接受《每日鏡報》訪問時表達與綠黨共組政府的意願，強調兩黨政策有許多相似之處。

社民黨與綠黨皆提議將全國最低時薪由9.6歐元調升至12歐元、提高超級富豪稅率、加速發展再生能源以實現氣候目標。

由民調來看，此次選舉存在多種合組政府的可能，協商過程也將格外複雜。就蕭茲來說，除了綠黨之外，可能還須取得第三黨的支持，才能在國會握有穩定的多數席次。

梅克爾打算在此次大選後卸任，由接班人拉謝特（Armin Laschet）領導的基督教民主黨（Christian Democrats）如今民調下滑。過去在梅克爾帶領下，基督教民主黨執政16年並且連四次全國選舉勝出。

為了重振聲勢，拉謝特上周五宣布組成多元化的「未來團隊」，同時抨擊蕭茲不排除與極左派的左派黨（Linke）合組政府的可能性。

蕭茲隨後駁斥對手指控，強調只要左派黨沒有明確承諾支持北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，就不適合組成政府。

根據Insa為《週日畫報》（Bild am Sonntag）所做的民調，蕭茲的SPD拿下25％的支持度，拉謝特的保守聯盟支持度達20％，綠黨約占16％，親商的自由民主黨（FDP）支持度13％、極右派的AfD與左派黨各搶下12％、7％。

梅克爾周日與拉謝特一同走訪7月飽受洪水肆虐的北萊茵-西發利亞邦，強調她全力支持拉謝特。她說：「拉謝特非常成功地領導這個德國最大邦，能夠領導這個邦的人勢必能夠勝任總理一職，領導德國。」

(時報資訊)