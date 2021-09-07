因去年爆發Wirecard 20億美元的假帳醜聞，促使德國對藍籌股DAX指數成份股擴增十檔至40檔，反映更廣泛的企業版圖，並且對該指數加強監管，意即德國藍籌股企業財務高層將面臨更嚴格的監督與規範。

電子支付公司Wirecard在2020年遭爆有高達20億美元的假帳，最後被踢出DAX指數，此案也促成德國數月後制定《加強金融市場誠信法》（Act to Strengthen Financial Market Integrity），嚴加監管企業與外部稽核公司，進而重整DAX指數。DAX指數成份股市值約達1.2兆美元，此次納入藥廠、零售業者等更廣泛企業。德意志交易所（Deutsche Borse）將進入DAX的條件由此前的市值和交易量緊縮為僅限市值，但新進者仍須持有最低10億歐元（約113.9億美元）或約合年度市值20％的流動性。

德意志交易所上周五公布，DAX指數新增十檔成份股，分別是空巴（Airbus）、布朗德（Brenntag）、HelloFresh、保時捷汽車（Porsche Automobil）、彪馬（Puma）、Qiagen、Sartorius、西門子醫療（Siemens Healthineers）、Symrise、Zalando，自9月20日起生效。

根據去年11月頒布的最新法規，DAX候選企業加入該指數前必須連續兩年營運獲利（或EBITDA）為正數。此規訂也讓DAX指數與其他國際指數更貼近，例如美國納入標普500指數條件之一，就是須連續四季展現累計獲利。

此外，德意志交易所嚴加管制DAX企業財報申報，企業若未能按時提交，可能會被踢出該指數。

DAX指數企業財務高層對於新規大多樂見其成。默克（Merck KGaA）財務長庫納特表示，「DAX 40指數更能反映德國企業版圖，對投資人來說是好消息。」

(時報資訊)