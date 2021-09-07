正當西方能源公司重新思考對伊拉克的投資策略之際，法國能源巨擘道達爾（TotalEnergies）則已與該國政府簽署一項長達25年的合約，計劃斥資270億美元對當地的石油、天然氣與再生能源項目進行投資。

根據消息人士透露，道達爾對伊拉克的投資項目有四項，分別是將海水注入油田以增加石油開採量、增加Artawi油田產能，設立一座天然氣加工廠，以及在Artawi興建太陽能發電場等。道達爾承諾初期投資金額為100億美元、第二輪投資金額則為170億美元。

伊拉克石油部發言人表示，道達爾執行長潘彥磊（Patrick Pouyanne）與伊拉克石油部長伊斯梅爾（Ihsan Ismail）周日都出席巴格達（Baghdad）的簽約儀式，足以彰顯這項合約對於雙方的重要性。

該發言人還補充，道達爾的投資將有助改善伊拉克的電力供給。蘊藏豐富石油與天然氣的伊拉克，雖然高居石油輸出國家組織（OPEC）第二大生產國，不過因為長期的停電與飲用水不足，尤其是在夏季，引發近年來該國民怨不斷高漲。

此外，這項投資對伊拉克能源基礎建設的投資，還能讓該國降低對伊朗天然氣的倚賴。前者因為向伊朗採購天然氣，多次受到美國政府對其施壓。

基於投資者、各國政府與環保主義者對於減碳議題的日益重視，西方油氣大廠目前也在尋求致力降低碳排放，以達成減碳目標。因此像是道達爾、荷蘭皇家殼牌與BP等能源業者正開始增加對低碳能源、像是太陽能與風力的投資比重。還有一些能源公司則是重新調整它們在伊拉克的投資業務。

例如BP上月證實將把在伊拉克的營運部門進行分割，成為一獨立公司。此外，埃克森美孚今年稍早也與該國政府有過協商，要把在伊拉克的油田出售給伊拉克政府。

雪佛龍則是去年與該國政府簽署備忘錄，要在伊拉克南部進行油氣的探勘計畫。

(時報資訊)