周一（6日）是美國勞動節，但對失業的勞工而言卻是情何以堪，因為美國政府在疫情期間為民眾提供安全網的兩大支柱－擴大失業補助措施與禁止房東驅逐租客禁令將畫下句點，預料有數百萬民眾生計將受到影響。

雖然因應疫情實施的其他補助，例如租金補助與擴大孩童稅收抵免措施依然持續存在，但前面兩大重要補助措施到期，仍不免讓在疫情中勉強維持生計的中低階層造成災難性影響。特別是失業補助相關措施自周一起結束，預料將有890萬名民眾無法再領到這筆救急資金。

在夏威夷一家度假村擔任清潔工的單親媽媽塔波納爾（Mary Taboniar）在疫情爆發後有長達15個月時間沒收入。雖然今夏疫苗施打逐漸普及，帶動觀光人潮回流，但她在8月上班天數仍只有11天，約為疫情前的一半。

鑒於近來Delta病毒肆虐，引爆美國疫情再度升溫，夏威夷州政府已要求觀光客暫時不要前往旅遊。塔波納爾擔憂一旦沒有工作收入與失業補貼，她不知道將如何支付房租。

隨著擴大失業補貼措施到期，白宮發言人上周已明確表態，無意再度延長失業補助計畫。拜登政府認為，即使取消這項措施，美國經濟仍可持續穩健成長。勞工部長沃爾許（Marty Walsh）也表示，整體而言美國經濟正持續復甦，今年勞動節美國經濟與勞工所處的情況優於去年。

不過世紀基金會（Century Foundation）資深研究員史泰勒（Andrew Stettler）卻警告，擴大失業補貼措施終止時間仍舊過早，他說對於想重返失去中產階級生活的民眾將更加困難。

摩根士丹利集團日前預估美國第三季經濟季增年率將為2.9％，遠低於他們先前預估的6.5％。該集團解釋估值下修主要反映聯邦政府補助經費的縮減，以及供應鏈持續陷入瓶頸。

(時報資訊)