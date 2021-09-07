今年9月1日，重型柴油車全面實施歐盟六期排放標準，此新的排放標準將能增進空氣品質、減少溫室效應，以及加速交通綠化，更是關心環境保護的民眾殷切期盼已久之重要政策。

環保署於2016年底修正《交通工具空氣污染物排放標準》，增列於2019年9月1日起對重型柴油車實施之排放標準（下稱「六期排放標準」），後經政府考量業者產線更換情形，於2019年6月遂給予第五期重型柴油車緩衝2年時間。該排放標準係參酌《歐盟六期排放標準》所制定，相較於現行五期排放標準，六期排放標準加強了污染管制限值，與PM2.5相關的粒狀污染物加嚴約50％，進入肺泡之氮氧化物（NOx）加嚴約80％，並新增管制氨（NH3）及粒狀污染物數量（PN）等規定。僅僅是17部符合六期排放標準的卡車，相較於同級距五期排放標準的卡車，每年節省下來的碳排放，相當於每年1.2座大安森林公園的碳吸收量，如果將目前市面上超過2萬6,000台五期排放標準重型柴油車，全部更換為符合六期排放標準之車輛，所吸收的碳排放換算下來將超過1,800座大安森林公園。顯見六期排放標準將增進空氣品質，並達到碳排放減量之目標。

歐盟早於1992年便推出歐盟一期排放標準，以減輕車輛廢氣排放所致的空氣污染以及溫室效應。2019年，歐盟執委會公布《歐洲綠色政綱》（European Green Deal），揭示歐盟2050年碳中和之目標，而碳排放減量作為重要項目之一。歐盟執委會於2020年底公布《歐盟七期排放標準》草案，大幅提高車輛排放限制，歐盟執委會更於今年7月提出2035年歐盟境內禁售燃油車之提案。不只歐盟，G20會員國亦廣為採用歐盟碳排標準，亞洲包括日本、韓國、香港及新加坡等也跟隨歐盟腳步實施六期排放標準。

重型柴油車適用歐盟之六期排放標準經2年緩衝時間後，於今年9月1日正式實施，此為台灣車輛產業接軌國際趨勢重要的一步。在六期排放標準之下，除將增進空氣品質、改善國內空氣污染及減碳之目標，更能帶動產業升級，有助於提升國家競爭力。歐洲商會會員就符合六期標準之重型柴油車，亦提供相關優惠方案，以協助國內業者升級至符合六期排放標準之重型柴油車，為給台灣民眾潔淨空氣之目標一起努力。

(時報資訊)