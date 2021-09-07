新興經濟體（Emerging economies） 是指相對於西歐、北美、日、紐、澳等這類「成熟市場」國家而言，人均年收入處於中下等水平，資本市場不發達、股票市場價值只占GDP很小部分，工業化程度不高的國家或地區。過去在承平時期，因為土地、工資等生產成本低，且具有後發優勢，經濟成長率就相對地高。但因為疫情，最近經濟的復甦卻有種種的問題，且困境難解。

首先，新興經濟體因為疫情打擊，經濟衰退，政府難有能力救助。疫情的蔓延，這次不是地區性的流行（epidemic），而是普遍性全球大流行（pandemic）。全世界國家幾乎無一倖免。但相對於成熟經濟體的國家財力雄厚、市場健全，新興經濟體財政資源有限，市場又不健全，政府無法對廠商救急的減費、補貼，及金融貸款紓困。廠商只能自力救濟或任憑歇業倒閉。無薪假、失業驟增，社會就業狀況短期內無法得到改善。國民收入減少，消費需求難以支撐既有經濟，也降低投資信心和預期，導致經濟復甦的節奏變得遲緩。

其次，新興經濟體疫苗購買及接種進度遠遠落後成熟經濟體，有些國家甚至因此面臨更嚴峻的形勢。根據資料世界（our world in data），可以看到新興經濟體國家都面臨之前台灣類似的困境，買不到疫苗或無法準時抵達，因此施打緩慢。國際貨幣基金組織（IMF）統計截至2021年7月上旬，新興經濟體的疫苗接種率僅為11％左右，而那時發達經濟體的疫苗接種率已經達到40％，預計新興經濟體國家整體疫苗接種率在今年內很難達到20％的覆蓋率。

由於整體疫苗接種比例較低，伴隨著國際旅行的逐步開放及變種病毒的出現和傳播，東南亞國家，最近成為疫情的重災區。越南在前波的疫情中表現優異，也被這波疫情荼毒的厲害。馬來西亞和泰國的每日新增確診已遠超前期高點。一方面，由於近期疫情確診數及死亡率快速上升，居民的工作和娛樂都受到了顯著的影響。從Apple移動趨勢及Google經濟指數可以看到，相較於經濟活動復甦的美歐，近期東南亞的移動明顯回落，整體經濟活動已經回到2020年5月的水準。另一方面，防疫政策出現進一步收緊，停工造成生產線大規模減產或停產，影響到產品的產出，這甚至危及多項產品的世界供應。

第三，通膨讓衰退的新興經濟體雪上加霜。成熟經濟體的解封，掀起全球的通膨。一方面是供需不平衡問題致使生產原料和消費品價格均出現普遍上漲現象，二方面是成熟經濟體再次的量化寬鬆，大量熱錢流竄，投機貨幣進入市場又再次吹脹價格泡沫。雖然少數新興經濟體因為原物料、大宗商品的價格上漲得到利益，但接踵而來的輸入型通膨，新興經濟體普遍都難以對抗，只好加息對抗。

巴西、俄羅斯和土耳其等國已經率先開啟加息的循環，但加息本身不可避免地帶來負面效應，不但加重國內廠商及民眾的借貸成本，也讓政府債券付出更高的債息，無力其他振興措施來引導經濟復甦。

另方面世界金融龍頭─美國也很快就要進入縮表及升息循環，但2013年金融海嘯後全球的市場經驗，在聯準會宣布後緊縮後，到實際升息前，就已經帶給新興經濟體龐大的資本流出和流動性風險的雙重壓力，進而產生恐慌。因為美元指數的反彈和美國10年期國債收益率的上揚，將導致了新興經濟體貨幣對美元匯率可能出現新一輪的貶值潮，也加速資本外流。而這些新興經濟體國家的外匯儲備有限，很難抵禦外部更大的衝擊。如此之下，新興經濟體國家可能將被迫再競貶或加息，給經濟復甦帶來更大的不確定性。

IMF首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）最近發出警告說，現在新興經濟體無法承受類似2013年「減碼恐慌」（taper tantrum）市場混亂重演。因此投資人、廠商要小心未來的發展。

(時報資訊)