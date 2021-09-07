在全球皆遭受COVID-19的影響下，遠距成為必要的選項，銀行也必須發展遠程服務來適應疫情後時代的變革，但一面二刃的是，這也將為銀行帶來新的風險。銀行又該如何回應此風險？新興科技Regtech是一個機會，也是一個挑戰。

金融監理科技（Regtech）是一個動態名詞，它隨著技術發展而改變，如同字面上的意思，金融監理科技即是運用一些科技手段於金融監理作業當中，其中在AML/CFT過程中所採用的技術，包含而不限於：流程自動人機器人（RPA）、光學辨識系統（OCR）、雲端運算、生物辨識技術、圖像分析、人工智慧，如自然語言生成（NLG）、自然語言處理（NLP）、機器學習與區塊鏈技術等。然而這些技術並非每個都適用於每一家銀行，在金融服務科技不斷變化之下，銀行應該謹慎評估其對AML/CFT帶來的風險，在風險基礎方法（RBA）之下，AML/CFT Regtech應該針對機構獨特性來量身訂製適合的方法，定義出正確的模型及使用適合的技術工具。

勤業眾信「2021年金融服務產業趨勢展望」報告中，Deloitte對全球200名銀行高階主管進行調查結果指出，銀行計畫在2021年強化更多數位能力及增加各種技術上的支出，包含有資料安全、雲端運算與儲存、數據分析、AI、區塊鏈，以及RPA等，幾乎多與Regtech技術相關。

香港金融管理局（HKMA）與Deloitte於AML/CFT Regtech： Case Studies and Insights中提到，銀行採用Regtech可能面臨到的五種障礙：一、起始階段：不知道從何處著手；二、資料及流程盤點準備階段：要如何準備資料及梳理流程；三、與第三方廠商合作階段：銀行自身情況採用適合的方式；四、機構內部人員、企業文化整合階段：成功的Regtech專案取決於團隊；五、衡量績效指標階段：如何去定義Regtech專案的投資價值和績效？

銀行導入及應用Regtech過程的成功關鍵因素在於：一、超前部署，及早得到銀行管理階層持續性的認同及支持；二、具有豐富經驗且跨領域的技術團隊，並考量解決方案與現有系統的相容性、持續性；三、鼓勵員工創新，打破常規思維並嘗試錯誤（Trial and Error）；四、同業成功經驗分享；五、能夠衡量效率及有效性，藉以得知投資回報率。

香港在亞太區是除澳洲外Regtech腳步最快的地區，香港金融管理局（HKMA）已將Regtech列為2021 AML/CFT監管計畫的重點，並持續支持香港銀行業加快採用Regtech應用於AML/CFT解決方案，在COVID-19相關犯罪威脅的戰略、戰術和行動情報得到良好的回報。

據統計，自2019年至今，台灣銀行業因洗錢事由受主管機關裁罰金額約有新台幣7千多萬元，2020年至今，裁罰銀行家數有減少，但裁罰金額明顯升高，甚至有半數的裁罰案件與理專不當挪用客戶款項有關，可以看出主管機關對於洗錢重視不只有傳統認為的KYC，在KYE上的落實程度銀行也必須更加以重視。而Regtech可協助銀行減少目前在實行KYC、KYE、交易監控判等流程上的痛點，替銀行降低法遵風險與提高法遵效率、大量的重覆性的人力成本，亦將直接反應於財務、營運收益，對實行的員工、企業文化也會有所影響，進而為客戶帶來更好的體驗，在充滿不確定性的時代下，Regtech是銀行的新機會。

(時報資訊)