8月初韓國純網銀Kakao Bank初掛牌上市，身價高達260億美元，超越韓國最大的傳統銀行KB集團（市值約190億美元），瞬間躍升為韓國市值最大的金融服務商。Kakao Bank從2016年成立後，只花兩年的時間就轉虧為盈，並且Kakao集團涵蓋範圍包含通訊軟體、電商、電子支付、遊戲、廣告、純網銀、漫畫，影音娛樂等，儼然自成一個數位金融產業生態系。這就像日本樂天集團，他們在2018年就意識到「未來企業要有生態系才能活下來」，因此除了電商外，日本樂天也在這幾年串起了金融科技、旅遊、運動、數位內容、電子支付、純網銀等，持續完善自身的生態圈規模，同時由於樂天銀行在日本累積10多年的經驗，並連續多年都是最賺錢的純網銀，這樣的優勢或許也是讓他們在台灣順利取得純網銀執照的原因之一。

再來看看新加坡金融監管局（MAS）在今年8月表示，他們目前收到170份服務供應商的數位支付代幣牌照申請，陸續將核准業者在新加坡經營的許可。在這個時機點有這樣大規模的服務商湧入新加坡並不是偶然，也跟新冠肺炎疫情沒有直接相關，而是起因於新加坡在2020年正式實施《支付服務法案》，主要是強化支付服務的監管架構、加強消費者保護並促進使用電子支付的信心，要求所有交易平台及業者都應該要提交牌照申請。更有甚者，2020年新加坡主權投資機構淡馬錫控股（Temasek Holdings Pte）和星展銀行合作創建區塊鏈支付平台，在這當中提供技術支援的BC科技更在今年6月獲得新加坡政府主權基金GIC約台幣20億元投資，成為BC科技持股最多的機構投資者。

反觀台灣，在近五年全球金融科技快速發展之際，我們做了什麼事？政府又是用怎樣的態度去看待產業發展？在過去我當立委的期間，大力推動金融科技創新立法和區塊鏈產業自律聯盟，然而當金融監理沙盒法案上路兩年只核准七案，核准的案件以傳統金融業申請為大宗，和國外以科技創新業者為主，從申請主體就可以看出差異甚大。

以英國來說，2020年進沙盒的公司中，就有將AI運用在監理科技應用上、將分散式帳本技術簡化企業籌資程序並發行代幣或證券的服務、運用開放式銀行協助消費者制定個人理財規劃等，涉及的金融科技範圍的廣度和格局是完全無法相比擬。

今年台灣玉山科技協會發表白皮書，特別邀集各界產業菁英們針對高科技產業、資本市場、創新創業、生技醫療、金融科技、數位轉型、資料處理及永續發展等八大領域，希望反映給台灣政府做為施政參考。在跟許多專家們交流的過程中，我們都認同台灣金融科技不應淪為代工業，然而礙於法規和環境因素，這幾年只能技術出海到國外，因為大家都很清楚如果不走出去就無法存活下去，這就是實際上業界面臨的窘境。所以我們可以看到很多優秀的新創公司，乾脆直接選擇在新加坡設立。

近期看到中國正面臨監管大緊縮的時代，從螞蟻金服IPO被迫暫緩開始，阿里巴巴、騰訊、百度、加密貨幣產業都陸續受到中國緊縮政策的影響，這應該是給位於鄰近台灣的一個機會點，然而我們真的可以抓住嗎？台灣有辦法出現像韓國Kakao、日本樂天這樣的金融科技生態圈嗎？這幾年很明顯看到台灣的技術、資源、人才都紛紛往海外移動，再加上新加坡展開雙臂歡迎金融科技產業進駐，台灣在整個產業戰略布局上已經落後。

金融科技應該成為台灣的新產業，而不是用保守既有的傳統金融思維去看待，我認為台灣從上游到下游有完整的供應鏈和軟實力，應可參考鄰近各國的做法，搭配我國的優勢帶動產業和經濟的革新。首先，應更加鬆綁金融科技法規，傳統的金融思維已經無法套用在現行的金融科技監理及發展，要用宏觀和跨國思維來布局新興金融市場，包含區塊鏈的應用、跨境金融支付、數位貨幣等。

再者，針對業者推動牌照分級制，以有效監管和扶植新創產業，透過層級化監管作為樹立產業自律和典範，並且建立完善雙向對話溝通的機制，從中心化監管思維逐步邁向去中心化的監管。最後，治本之道即為扶植傳統產業數位轉型、放寬監理沙盒的框架和格局等，讓更多海外資金願意來台落地，方能讓人才和產業深耕台灣。

(時報資訊)