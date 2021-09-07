金管會6日公布8月僑外資與陸資動態，僑外資8月是微幅淨匯入0.47億美元，累計淨匯入餘額2,159.54億美元，是近五年來首次8月外資未見大幅撤離；8月底陸資淨匯入餘額4,150萬美元，也微幅增加197萬美元，合計外資加陸資8月共淨匯入約近新台幣13.6億元。

到8月底僑外資加上陸資累計淨匯入餘額為2,159.955億美元，但因為新台幣對美元升值，若以8月底匯率27.772元換算，僑外資加陸資淨匯入折合新台幣約5兆9,986億元，已不到6兆元。

往年8月外資多呈現大量淨匯出，近年尤其如此，主要是上市櫃公司發放大量現金股利，外資會匯出股利，如2017到2020年連續四年的8月外資都是呈現淨匯出，2019年8月甚至單月淨匯出逾64億美元，今年8月外資不出反進，算是近五年來罕見。

但今年新冠肺炎疫情影響，上市櫃公司股東會普遍延後到7～9月才舉行，現金股利亦有延後入帳情況，不排除是部分外資還未領到大量現金股利，加上8月台股有較大波動，亦有外資想匯入逢低部局，最後呈現微幅淨匯入0.47億美元，即約新台幣13億元左右。

而今年前八月累計僑外資加陸資仍淨匯入74.505美元，是近四年同期的新高數字，略低於2017年前8月累計淨匯入的95.41億元，近23年來可排上同期間外資淨匯入的第八高，接下來仍要觀察9月更多上市櫃公司發放現金股利後，外資是否仍會留在台灣繼續加碼。

據金管會統計，今年到8月底，外資累計是賣超上市股票新台幣4,954.61億元，在上櫃股票方面，累計賣超新台幣83.98億元。

陸資部分，前八月累計賣超上市股票新台幣14.29億元，上櫃部分賣超2.69億元；同時陸資依法可申請匯入投資台股總額是5億美元，目前僅剩4,150萬美元，僅占額度的8.3％，算是相對低點。

(時報資訊)