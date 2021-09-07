外資持匯入買超台股，激勵新台幣延續強勁升勢，6日盤中連闖27.7元及27.6元二關，尾盤因央行出手調節，升幅收斂至4分，最終以27.663元的逾二個半月新高收盤，總成交量15.87億美元。合計新台幣已連續七個交易日共升值2.74角。

匯銀主管表示，美國非農就業數據表現不如預期，美股回檔整理，但科技股仍續漲，帶動台股雖開高震盪，上攻力道卻轉弱，最後小跌21點至17,495點。反觀外資相對給力，買超新台幣96億元，並匯入資金，激勵新台幣升勢強勁，盤中一舉升破27.6元，最高來到27.569元，勁揚1.34角。

外匯交易員指出，尾盤央行再度出手調節，新台幣因而回到27.6元價位，主要是外資匯入方向不變，加碼布局台股，也推高新台幣匯率，短線若外資沒有反手賣股匯出，新台幣未來應是欲弱不易格局居多。

根據匯銀統計，6日主要亞幣全面走升，新台幣升值0.14％，表現相對強勢，其他如日圓、馬來幣、韓元、人民幣、星幣等，各升值0.12％、0.06％、0.04％、0.04％、0.01％，且新台幣今年以來累計升值3.05％，穩居最強亞幣地位不變。

對於新台幣強勢，央行有無訂出什麼價位時進場調節，央行外匯局局長蔡烱民強調，新台幣匯率原則由市場供需決定，不好訂出什麼價位進場調節，主要還是看「相對波動度」，當波動太大影響市場秩序時，央行會進場穩定匯市，尤其市場如有投機炒作，央行會全力加以防範。

蔡烱民認為，8月底全球央行總裁年會後，聯準會（Fed）釋出偏鴿派的指引，將使資金向新興市場移動，但後續除關注通膨、就業市場及變種病毒疫情發展，還有預期年底將啟動縮表，若再度引發如今年3月的美債殖利率攀高，產生資金回流效應，新台幣可能就會反轉走貶。

(時報資訊)