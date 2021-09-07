新台幣對美元匯率逼近27.5元大關，提高民眾兌換意願，加上股市行情助陣，讓2021年投資型保單熱賣，美元計價的投資型保單前七月新契約保費近新台幣1,648億元，比去年同期成長近147％，創歷年全年銷量新高，接下來五個月應都是持續創新高，且全年銷量有可能首度超越美元傳統型保單。

國人愛儲蓄，除2007年時固定利率的連動債投資型保單熱賣，每年向來都是儲蓄型保單，即傳統型保單銷量超越投資型保單；即便2007年都是新台幣計價保單為主，今年是美元保單明顯勝過新台幣，投資型又可能贏傳統型保單。

由於預期美國可能會啟動升息循環，加上利率目前持續在最低檔，壽險公司宣告利率不如去年，投資型保單資金排擠等因素，近年熱銷的美元利變保單，今年買氣衰退，美元傳統型保單前七月新契約保費為1,697億元，較去年同期衰退近29％，且8、9月壽險公司依舊維持利率不動，估計今年美元傳統型保單新契約保費恐難破3千億元，將創五年來的銷售新低。

新台幣匯率持續在相對高點，6日收盤價27.663元，市場預期後續可能攻向27.5元大關，即現在拿新台幣換美元，未來有較大的匯兌利益期待空間，所以美元保單走紅，而2021年因為資本市場持續多頭，加碼配息型投資型保單熱賣，美元計價的投資型保單前七月新契約保費近新台幣1,648億元，比去年同期多銷售近千億元。

5～7月都是美元投資型保單單月賣贏美元傳統型，若資本市場方向不變，接下來五個月投資型保單銷售量應持續增加，前七月累計仍是美元傳統保單以銷售量1,697億元，即近新台幣50億元差距暫時領先，但很可能8月或9月就翻盤，累計亦由投資型保單超車。

美元投資型保單前7月銷量第一名是國泰人壽約新台幣443億元，同比成長近137％；第二名是台灣人壽338億元，同比成長近473％；第三名是富邦人壽213億元，比去年同期成長166％以上。

至於前七月美元傳統型保單的新契約保費前三名，第一名是南山人壽有約新台幣398億元，第二名是中國人壽約362億元，第三名是國泰人壽的207億元。

(時報資訊)