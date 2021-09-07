經濟部每年10月舉辦重量級「台灣全球招商論壇」，今年受到新冠疫情影響，經濟部罕見不舉辦實體招商大會，改以線上論壇方式舉行，首場線上招商預計在9月15日、22日舉辦美東、美西場次，聚焦半導體、電動車、智慧醫療、5G、AIoT等五大產業招商。

經濟部投資處建置「2021 InvesTaiwan」官網，針對北美場次，經濟部認為別有意義，因台美正展開密切的經貿合作關係，而加拿大也是台灣重要北美經貿合作夥伴，近年雙方在資訊通信技術、電動汽車、乾淨能源、醫療保健等領域開展密切合作，經濟部期許未來在北美地區拓展5G、AIoT、電動車輛、綠色能源，智慧醫療等五大領域的發展。

「台灣全球招商論壇」為經濟部每年招商重頭戲，去年受疫情影響，規模縮小，但吸引近400人出席，包括駐台大使館、代表處及外僑商會等單位多達50人，及知名跨國企業高階主管共襄盛舉。今年雖不召開大型招商大會，但仍舉辦線上招商，讓世界各國看到台灣。

官員說，受到疫情影響，去年舉辦時發現跨國企業外商人士來台不易，加上本土疫情未平息，邊境管制反而因防範Delta病毒更趨嚴格，外籍人士較去年更難入境，因此不舉辦實體大型招商大會。

經濟部9月15日舉辦美東場次、22日美西場次，將邀請資深業界代表、學者，以及在台投資的美國企業暢談台灣經驗，透過「台灣產業創新與投資機會」等講演，分享台灣商業與投資環境情況。

根據議程，經濟部次長陳正祺在兩場次親自擔任開場演講人，美東場次將邀請工研院生醫與醫材研究所長林啟萬談台灣智慧醫療，另財團法人車輛研究測試中心（ARTC）和裕隆、鴻海成立的合資公司「鴻華先進」代表，分享台灣電動車產業現狀及商機，並邀請美商默沙東藥廠（Merck Sharp & Dohme (I.A.) LLC）台灣總監崔在延（Jae Yeon Choi）與台灣IBM總經理高璐華分享在台投資經驗。

美西場次則邀請資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉暢談台灣5G & AIoT產業發展，與工研院產業科技國際策略發展所（ISTI）研究總監楊瑞臨與聯電分享台灣半導體產業展望。

業者部分，則由全球最大內容推薦平台Taboola洛杉磯分公司研發副總裁俞寧寧與應用材料公司副總裁Bob Davis分享美國企業在台成功投資經驗。

(時報資訊)