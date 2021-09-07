中國大陸疫情再起，儘管亞德客-KY大陸物流配送受阻，但8月及前八月合併營收依舊改寫同期新高。法人估，亞德客今年營收及獲利可望締新猷。

亞德客8月合併營收人民幣5.22億元，年成長33.07％；折合新台幣22.46億元，年增幅34.43％。前八月合併營收人民幣40.24億元，年成長43.28％；折合新台幣174.68億元，年增46.57％，均改寫同期新高。

亞德客指出，雖然8月第二、三周出貨受大陸許多城市因應疫情，嚴格管制人員及物流，但第四周出貨已恢復正常，且氣動產業需求仍處於向上循環，亞德客市占率維持穩健成長，8月營收成長主因是能源照明設備、機床設備、電池及汽車等產業出貨有較高增長率。

亞德客財務長曹永祥表示，大陸爆發Delta變種病毒，因客戶生產受影響，對氣動元件下單也減少，但亞德客8、9月接單出貨仍優於往年同期，8月出貨受疫情影響程度不如原先預期嚴重，目前大陸佛山及寧波兩地工廠稼動率逾100％。

考量大陸年輕員工不喜歡每天加班，大陸廠調整為每月上班26天，周三不加班。另外，7月先對台灣員工調薪，平均調幅5.5％；大陸員工8月調高基本薪資10％，但降低每季績效獎金比例，整體薪資成本前後差異不大。

曹永祥指出，亞德客今年投資擴增氣動元件機台已於7月告一段落，年產能增加25％～30％，產出量慢慢增加，疫情是下半年接單及出貨最大變數。公司向主管機關申請辦理現金增資10.975張，上周五（3日）自動生效，9月中旬將訂價。

(時報資訊)

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