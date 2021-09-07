上銀接單未因大陸經濟成長趨緩而受影響，半導體、自動化設備、5G相關產業、醫療、工具機及產業機械訂單續增，年底前訂單滿載，訂單能見度看到明年第一季。上銀6日公布8月合併營收突破25億元，不單改寫同期次高，前八月合併營收也創同期次高。

上銀研磨級滾珠螺桿、滾柱型線性滑軌訂單能見度及交期均長達半年以上；轉造級滾珠螺桿訂單及交期4～5個月，中小型滾珠螺桿及線性滑軌產品訂單能見度及交期均達3、4個月。

8月合併營收回升至25.29億元，月增1.14％，年成長38.98％，改寫2018年11月以來單月營收新高，同時也是歷史同月次高；前八月合併營收攀升至180.7億元，年增幅37.89％，亦改寫同期次高。

儘管大陸經濟成長趨緩、疫情再起，上銀董事長卓文恒表示，目前接單仍大於出貨，大陸市場持續穩健成長，未受影響，還能篩選訂單，大陸5G相關產業需求大，但有些5G基礎建設業者價格太低的訂單，上銀寧可放掉不接。不過8月歐洲放暑假，造成上銀義大利及德國兩歐洲子公司，以及台灣銷瑞士及英國等歐洲市場略受影響，8月營收與7月幾乎相當。

卓文恒指出，上銀年底前滾珠螺桿及線性滑軌等訂單滿載，明年第一季訂單都沒有問題；晶圓機器人今年訂單爆滿，新增應用在五軸工具機的旋轉工作平台接單也有斬獲，但旋轉工作平台的接單必須向德國採購，目前處於缺料狀態。

上銀為反映鋼材等原物料上漲，去年底至今年第一季陸續調漲售價，合計漲價10％～15％，拉升第二季毛利率，距離2018年高峰期售價還有10％～15％價差。

上銀因應第三季原物料上漲，不排除調漲毛利率較低的產品，第三季毛利率可望小幅成長，全年毛利率將優於去年，今年合併營收追求兩位數成長。

上銀今年資本支出30～40億元，主要用在台灣及海外擴建新廠，日本神戶科學園區已於5月底動土興建，預計2022年5月完成；台灣雲科一廠擴建新廠7月也動土，規劃2023年初啟用，上銀台中工業區工一廠及工二廠已取得台中市政府容積獎勵，預計今年底拆掉重建，雲科三廠規劃擴建，義大利依照原先規劃，預計今年底動土。

(時報資訊)

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