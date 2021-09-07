高雄港務分公司6日指出，長榮五名船員確診新冠肺炎，是當日公布七名境外移入個案中的五名案例，其中兩名菲律賓籍及三名台籍船員，PCR檢測為陽性。長榮表示，長芳輪（EVER BALMY）五名船員確診，將會全力配合政府疫調，船舶經過全面消毒後等待疫情指揮中心做最終判斷，不致影響營運。

長芳輪為長榮國際代理本國籍貨櫃輪，可裝載2,881個20呎貨櫃（TEU），經營近洋海線，船上配置22名船員，灣靠港口包括東京、橫濱、名古屋、四日市、台北港、台中港、高雄、新加坡、巴生港、檳城、丹戎帕拉帕斯。

高雄港務分公司表示，長芳輪4日多名船員出現發燒等症狀，5日停靠高雄港後，緊急通報衛生單位並安排全船採檢，其中四人快篩時就呈現陽性、一人陰性，經送醫進行PCR採檢後，五人PCR均為陽性。

長榮指出，目前確診者已送醫治療，其他船員皆依疫情指揮中心指示在船上住艙隔離。

長榮表示，除了近日少數上船的船員外，長芳輪的其他船員已多日未上岸，時間最短者有70餘天，最長者已300多天未上岸。船員在上船之前，均須遵守嚴格的檢疫隔離規範。

船員須先在公司安排飯店進行7至14天集中健康管理，待健康管理期間結束後，須在上船前三日內進行PCR檢測，確認檢測結果為陰性，才能上船作業。

長榮強調，船員每日在船上皆需測量三次體溫，並進行紀錄，用餐採分組輪流之方式進行；船員從台灣上岸後，依台灣入境規定須隔離14天。

若船員有發燒、咳嗽等症狀，須即刻和其他人隔離，船上並立即執行各區域之徹底清消作業，將染疫風險降至最低。此外，亦鼓勵長程航線的船員，在歐美等開放外來船員施打疫苗的國家進行疫苗接種。

(時報資訊)

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