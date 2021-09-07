美國港口今年飽受壅塞之苦，港務主管警告，由於零售商與製造商持續回補因疫情需求強勁、水位嚴重不足的庫存，今年航運業根本不會有淡季，塞港問題將延續到2022年。

隨著航運業進入旺季，美國港口更顯繁忙，貨櫃到港的處理量爆出天量。根據美國零售協會(NRF)委由Hackett Associates編制的全球港口追蹤報告顯示，美國主要港口8月份進口貨櫃的處理量估達237萬只，創2002年有此項統計以來新高。NRF預估，今年全年進口貨櫃處理量將達2,590萬只，打破2020年的2,200萬只的紀錄。

壅塞情況更是遍及整個供應鏈，全美的倉儲與通路網愈塞愈嚴重。美港務主管並認為，塞港問題今年將無法緩解，很可能會延續到2022年。

加州長灘港執行董事柯德洛（Mario Cordero）指出，經過向航運與貨運客戶討論後，往年貨櫃運輸量在中國農曆春節時下滑的情況今年將不復見，「我不認為塞港情況會有所改善，許多人甚至表示會一路塞到2022年夏季。」

喬治亞港務局執行董事林奇（Griff Lynch）表示，「我們認為港務繁忙的情況至少會延續到2022年中，甚至2022年全年都不見降溫也有可能。」

港口壅塞是當前全球供應鏈諸多瓶頸之一，滿載電子產品、家電、年終旺季裝飾品與其他貨物的貨櫃輪都在港口外排隊，嚴重影響商品交運與商業活動。

北美第一大貨運經紀商羅賓遜全球物流（C.H. Robinson Worldwide）執行長畢斯特菲爾德（Bob Biesterfield）指出，「卡車司機與倉儲勞工目前同樣出現短缺，造成交運延遲情況惡化，我不認為這個問題會在四到五個月後因為農曆新年的到來就獲得解決。」

洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）表示，由於邁入年終航運旺季，海港塞港情況還會進一步惡化。他指出，洛杉磯港的貨櫃處理量已連續13個月創歷史新高。

(時報資訊)