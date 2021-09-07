蘋果新機即將來報到，鴻海8月營收卻意外呈現雙減，惟單月營收仍守住4千億元關卡，也還保有歷年同期次高的成績，累計前八月營收，仍穩坐歷年同期新高。

鴻海6日公布8月營收4,000.49億元，寫下歷年同期次高，表現僅次於去年同期的4,205.46億元，呈年減4.87％，另較7月的4,180.15億元，8月營收也下滑了4.3％，是今年以來首度呈現雙減格局。不過累計前八月營收3兆5185.34億元，仍較去年同期增22.09％。

就8月各產品類別的表現言之，相較於7月，以雲端網路產品表現最佳，其次依序為消費智能產品、電腦終端、元件及其他產品，相較於去年同期，則以消費智能產品表現最佳，其他依序為元件及其他、雲端網路產品、電腦終端產品。

針對鴻海8月營收呈現雙減，法人表示，去年蘋果新機因疫情到來，提早了一個月上市，帶動去年8月營收衝高至4,180.15億元，寫下歷年同期新高，今年因新機上市日期回歸常軌，目前拉貨效應尚不明顯，8月營收僅能拿下歷年同期新高，不過隨著蘋果新機正式上市，預期9月營收就會出現先蹲後跳的效應。

在日前舉行的法說會上，鴻海就曾針對第三季的展望給出看法，強調因為第二季基期過高，相較第三季只給出了「持平」的預估。

若此預期成真，以鴻海今年第二季營收1兆3,514.67億元為準，扣除今年7月及8月的營收4,180.15及4,000.49億元，9月營收必須站上5,300億元，才可望與今年第二季匹敵。

(時報資訊)

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