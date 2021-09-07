鴻海董事長劉揚偉6日參與「領袖對談」座談會，剖析台灣化合物半導體贏者策略中提及，電動車對於化合物半導體的需求遠大於供給，這是台灣絕佳的良機，如果能藉由發展EV來帶動化合物半導體供應鏈，有著「第三代半導體」之稱的碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）就有望成為台灣新一座的護國神山。

電動車商機浮現，但電動車的供應鏈卻還在成型中，劉揚偉指出，一部EV須使用到60顆SiC，但一個6吋晶圓卻只能生產不到500顆SiC，約當於八部EV的需求量，從中可以看出需求確實是遠大於供給，這將是台灣絕佳的機會，如果能把SiC基礎的供應鏈複製成功，台灣就可以多一座護國神山。

但在打造新一座護國神山上卻是問題重重，其中面臨的最大問題即是人才，劉揚偉指出，根據人力銀行的統計，2021年台灣半導體人才的空缺已超過2.8萬人，但是每屆半導體相關畢業生卻不到1.2萬人，中間差距很大，迎向電動車產業的起飛期，未來半導體的人才需求勢必會再增加，希望政府可以大力協助培育人才。

劉揚偉強調，包括歐、美、日都已推出了扶植半導體的具體政策，相形之下，我們的政府更熟悉半導體產業，應該可以做得更多、更好，包括半導體相關發展環境，基礎設施、人力規劃、法規上的調整，還有勞工權益部分，都可以著墨，此外，定期與業界互動，保持政策的彈性，鼓勵大學院校增加半導體相關的獎學金，廣納全球優秀人才，也是可行之道，另，發展技職體系也是協助業界培養基礎半導體人才的良方，可以讓半導體業更接地氣的滿足專業人才的需求。

劉揚偉強調，鴻海一直在追尋的就是如何妥切的解決客戶的問題，以電動車來說就有三個問題待解，包括充電時間太長、續航力不夠、價格較油車昂貴，如何解決是一大難題。

劉揚偉針對整個電動車的成本結構做分析之後，發現有三至四成的成本來自電池，另外三成則與半導體有關，而在占比三至四成的半導體材料中，有很大一塊則是和功率元件有關。

著眼於此，鴻海最近一直在研究，希望可以從中找出可以解決這三大問題的半導體技術。經過這段間的研究發現，SiC是關鍵，這也是為何鴻海在今年8月買下旺宏竹科廠的原因。

扣除旺宏竹科廠外，鴻海在福山還有一8吋廠，此外，也透過投資DNeX，間接取得馬來西亞8吋晶圓廠SiTerra的產能，這些產能都瞄準在Power、RF、CIS上的應用，希望透過這些產能的準備，可以讓客戶不再有產能的問題。

(時報資訊)

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