台股上肥下瘦趨勢成形，護國神山台積電6日市值站穩16兆元，貢獻台股94.6漲點，但航海王翻船、類股指數重挫近5％，加上聯發科、鴻海同步下挫拖累台股尾盤收黑，成為過去15年台積電漲逾10元，大盤卻反向收黑的唯三紀錄。

台積電占台股市值比重6日突破三成，統計過去15年間，台積電單日上漲超過10元共46次，其中僅三次大盤逆勢收黑，包括去年7月28日及今年的1月20日與9月6日。法人指出，台積電「一個人的武林」時代已過去，航運股今年已擁有盤勢舉足輕重的地位，儘管資金回流電子類股，仍是不可漠視的存在。

外資6日對台股期現貨同步作多，買超大盤96.02億元、台指期淨空單減碼3,523口。不過，在外資對晶圓雙雄頻送秋波，甚至高盛將台積電與聯電目標價分別喊上1,014元與119元，6日大買台積電107.9億元的同時，卻反手從聯電提款45.73億元，各自成為外資單日買賣超之首。

台股自16,248點反彈至收復季線後，累積漲點也逼近1,400點，在缺乏攻高量能及技術指標過熱情況下，指數於季線附近橫盤震盪，台積電盤中一度率領指數最高來到17,633點，但不敵航運股集體下殺，及外資提款聯電，終場小跌21點，收在17,495點。當航運風頭暫歇，且急彈後的半導體股也面臨漲多拉回壓力，今年還能否憑藉蘋果新機問世、8月營收利多、外資認錯回補買盤、投信季底作帳等利多推升續朝前高邁進，成為後續考驗。

凱基投顧董事長朱晏民表示，電子股指數已完全扭轉前波跌勢，技術面上大盤只要守住2日低點17,319點短線轉折，就可維持創高格局。惟大盤挑戰前高遭逢賣壓，操作上不宜過度追價，可聚焦營收成長、股價整理後轉強、法人買超的強勢個股。

摩爾投顧分析師張志誠指出，波羅的海乾散貨指數（BDI）從8月27日起連續修正，漲勢過程適度回檔實屬正常，但台股量能不如以往動輒6、7千億元，不耐久盤的投資人停損航運股去追電子股，造成航運指數6日跌幅居各產業之首。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意