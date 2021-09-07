市場資金蹺蹺板效應發酵，半導體股連日強力吸金，6日除了緩步推升整體成交值上升至3,800億元以上，盤中零股交易也上升至33億元，個股盤中零股交易前五高股、半導體股就占了四檔、吸走逾21億元，約占整體的64％。

受到當沖警示新制衝擊，航運股人氣快速退潮，造成台股量能急速失溫，成交值曾掉到僅剩2,749億元，但近日在半導體股價點火下，成交值緩步升溫至9月6日的3,808億元。

盤中零股交易熱度也隨整體量能回升，9月6日成交值回到30億元大關，來到33.4億元，與8月日均值17.15億元相較，已回升42.33％。

據統計，6日集中市場盤中零股成交值前十高，依高至低排序為：台積電、聯詠、聯發科、長榮、聯電、陽明、大立光、萬海、富邦金、南電等，仍以電子股居多數、占六檔，另近來跌深的貨櫃三雄全數進榜，金融股只有即將展開台灣史上首宗金金併的富邦金一檔。

半導體股近日紅透半邊天，盤中零股交易也偏好半導體股，據統計，台積電、聯詠、聯發科、聯電等，6日零股成交值各為17.82億元、1.65億元、1.25億元及0.74億元，合計21.46億元，占整體33.4億元的64.25％。

晶圓代工股近來成吸金王。台新投顧也認為，晶圓代工業者步入下半年旺季，在漲價效應及產品組合有利下，產能利用率維持滿載可望提升毛利率。

統一投顧董事長黎方國指出，台積電此次打破過去20年堅守價格穩定策略，啟動漲價，除了反映未來較大成本壓力外，也因海外設廠及先進製程投資，預期漲價後可提升2022年毛利率至53％，明年每股獲利（EPS）也上修至28.56元，另對聯電2022年EPS也上調至5.02元。

(時報資訊)

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