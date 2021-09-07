晶圓代工三雄成為台股新歡，吸引當沖大戶紛紛從航海王下船，其中，聯電6日成交值突破400億元，個股期貨成交量10萬5,258口，勇奪期現貨交易之冠，原股市小白最愛的長榮正式拱手讓位。

晶圓代工三雄台積電、聯電及世界6日展現吸金大法，成交值合計848.3億元、占台股22％；當沖比分別達10.94％、47.05％及67.59％，當沖金額（買進及賣出）合計達661億元，傲視台股。

期貨商觀察，當沖大戶近期在期現貨沖沖沖，大作價差交易，共有三大絕招，進可攻退可守。

第一招、指數及個股價差交易，多空兼宜：利用個股漲幅大於指數的現象，買聯電（或台積電）現貨、放空台指期，不管台股漲還是跌，都有機會獲利。

第二招、多頭「歐印」攻勢：先布台期指多單，建好部位後，再大敲台積電、聯電等權值股，拉出期現貨價差，以期貨的高槓桿，衝刺獲利。

第三招、個股多空配對交易：利用聯電及長榮的強弱勢，買多聯電股期、放空長榮股期。

晶圓代工人氣強強滾，長榮及聯電二檔股票期貨交投此消彼漲，成交口數出現黃金交叉，聯電在衍生性金融商品助攻下，正式躍升為台股人氣王。

群益期貨副總經理范振鴻指出，9月3日外資買超集中市場321億元，台積電加聯電就占了73.93％，9月6日外資買超集中市場96億元，但在台積電卻買超107億元，台積電一馬當先，加上聯電及世界先進，是台股反彈千點行情的功臣。

他認為，台積電調漲價格，推翻了市場對半導體產業重複下單的擔憂，車用晶片塞爆成熟製程，更讓市場回過頭來搶補半導體，再加上美元貶值有利外資回流新興市場，使得原本台股要做右肩後下跌的疑慮，暫時得到紓解，這波反彈從半年線、月線、季線，都是一次站上，顯示資金及基本面都甚為強勁。

統一期貨協理廖恩平認為，目前市場對於直接做多指數仍有疑慮，相較於大盤，台積電所處位階偏低，上半年幾乎沒都漲到，再加上年底電子旺季即將來臨，因此，就操作的安全性來說，會傾向於買強空弱，即買進較具成長空間的台積電，同時放空台指期。

只要台積電與台指期的相對強弱關係不變，漲的時候，台積電漲的比台指期多，跌的時候，台積電跌的比台指期少，就會有獲利空間。因此，不管台股漲還是跌，都有機會獲利。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意