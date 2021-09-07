新冠疫情重創全球旅遊需求，令東南亞航空業陷入愁雲慘霧。菲律賓航空公司（Philippine Airlines）3日於美國紐約聲請破產保護，成為繼泰航後又一家破產重整的東南亞航空公司。而印尼國航嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）近日積極精簡成本並縮減高層人力，希望削減債務、避免走上破產一途。

菲航希望透過破產重整程序讓負債減少20億美元，但此計畫仍須獲得法院批准。此重整計畫還包括從大股東手中獲得5.05億美元的股權與債務融資，以及從新投資方取得1.5億美元的債務融資。

經過數月協商後，菲航已取得九成以上債權人支持並達成協議。該公司重整期間將維持營運。重整計畫令他們得以縮減機隊規模25％並退租至少20架飛機。菲航今年稍早已削減35％人力。

菲航董事長陳永栽表示，此破產重整計畫是「重大突破」，令該公司得以克服「全球疫情帶來的史無前例衝擊」。

全球多國於今年夏初逐步鬆綁防疫，連帶緩解航空旅行業壓力，但Delta變種病毒疫情近日升溫，再度打擊許多航空公司營運。

破產專家表示，美國是企業聲請破產的首選地點，部分原因在於美國法律對於這些公司更為有利，而債權人合約通常也依循紐約或德拉瓦州法律規定。

至於泰航早在去年5月便聲請破產保護，原因除了疫情衝擊外，該公司經營欠佳、長期虧損也是因素之一。泰航去年虧損高達45億美元，創下歷史新高，訂票量2012年後幾乎年年下滑。

嘉魯達印尼航空公司狀況也好不到哪去。為了解決沈重債務，該公司自疫情以來已裁減五成人力、飛機數量從142架減至70架，近日更宣布精簡管理階層人事並進行換血，找來精通重整業務的律師擔任主管，同時將高層薪水砍半。

過去兩年來，嘉魯達印尼航空公司債務從13億美元膨脹至48億美元，每個月持續失血約1億美元，主因在於疫情衝擊與租賃飛機成本過高，後者約佔其營收的24％。該公司未來將更重視國內搭機業務，以及受疫情影響較少的貨機服務。

(時報資訊)