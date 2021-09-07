美國提前縮表，金融業者對於東南亞授信開始小心。金融圈人士指出，由於美國提前縮表，將引發資金從新興市場抽回的效應，東南亞市場也會受到相當的影響，因此金融業者對此已嚴陣以待，避免在縮表導致的骨牌效應中踩到地雷，尤其以愛作衍生性金融商品的企業，成為最受銀行徵審部門關注的高風險群。

國銀指出，未來會更注意企業的「資產負債表」變化，倘若該企業投資過多的衍生性金融商品，銀行恐因此拒絕授信或是縮減授信額度。

兩年多前中美貿易戰開打之後，台商陸續從大陸移轉供應鏈到東南亞地區，包括越南、印尼、菲律賓、泰國等市場大好，在銀行看來有無限商機，但隨著聯準會8月底釋出將提前縮減購債的訊息，東南亞市場的資金行情也將產生變化，對此，銀行業者不僅投資面更小心，連同在該地區的授信業務，都得重新徵信，避免踩到新雷。

大型行庫主管表示，以石油為例，在東南亞市場，有不少在營運面與石油高度相關的企業戶，像是運輸業者，但有些企業戶會在油價低時，開始作起相關的衍生性金融商品，甚至去跟炒手「對作」，此時在投資面的風險很容易在油價反轉時，就會回過頭來衝擊本業，銀行業最怕的就是非本業的投資太大，使本業的營運風險升高。

即使未投資過多的衍生性金融商品，若是企業股、債投資部位過多，依然會受到銀行業的「關注」。行庫主管表示，聯準會縮表效應若牽動外資在新興市場的移動，勢必也會影響到股價及債券價格，企業若沒有拿捏好部位進出，就會招致投資虧損，影響其現金流，因此未來對於授信戶的資產負債表、投資部位，勢必將更為嚴格檢視。

(時報資訊)