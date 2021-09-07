菲律賓航空在美聲請破產，台資銀行海外授信再度爆雷。據指出，台資銀行在菲律賓航空的曝險部位總額超過4,000萬美元，主要是參貸由國泰世華及三井租賃各舉辦的兩起聯貸案。

但據了解，此次菲航擬透過破產保護來減損的20億美元債務部位，應和台資銀行聯貸無關，不受什麼影響。

菲律賓航空本身為「國籍」航空，而非一般廉價航空，如今傳出向美國聲請破產保護，新冠疫情對東南亞地區航空業營運衝擊由此可見。

銀行業者指出，新冠疫情不斷延燒，現在變種的DELTA病毒又在東南亞肆虐，終使菲律賓航空不支倒地，接下來必須觀察的是東南亞地區其他國籍航空的財務狀況，會否成為下一個菲律賓航空。

銀行業者指出，由於菲律賓為國籍航空，而且當初銀行授信很多是基於菲律賓政府出面為菲航加持，如今竟會宣布破產重整，令金融圈都意想不到。

金融圈人士指出，國泰世華銀、國泰人壽都有菲律賓航空的參貸部位，此外還包括兆豐銀、彰銀、遠銀及華銀，華銀主要是由於其香港客戶的飛機租賃給菲航，因而受到影響。

公股體系方面，兆豐銀目前的曝險部位約有1,000多萬美元，彰銀則有約460萬美元，華銀也有1,495萬美元。兆豐銀指出，早從去年起就已開始進行相關的提存及打呆，目前為止，兆豐銀1,000多萬美元的授信部位已提存72％，並已打呆超過一半。

兆豐銀研究此次菲律賓航空向美國法院聲請的破產保護內容後評估，此次菲航擬透過破產保護來減損的20億美元債務部位，和台資銀行應無關，倘若重整案通過，依照菲航向法院提出的內容，兆豐銀行在內的部分有飛機作為債權擔保的台資銀行，甚至可望拿回從去年5月起開始菲航積欠未還的部分本息。

華銀則表示，其香港分行授信戶PAJUN aviation leasing 2 limited提供一架B777-300ER型客機為擔保，並出租予菲律賓航空，今年2月已轉催收，目前華銀的債權含催收息約1,495萬美元，目前已依規定提存10％。

(時報資訊)