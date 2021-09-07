花旗（台灣）銀行要出售在台消金業務，再增新賣法。據透露，除了最早設定的營業資產讓與，最近還將新增股權收購模式，即買家也可以買花旗（台灣）銀行660億元股權，以入主方式拿下所有消金業務及資產，花旗銀再自行將企金業務切割出去，第二種買法是會連同銀行執照一併收購。

據了解，花旗銀這次出售台灣消金業務，包括1,400億元左右的房貸、近500億元小額信貸，財富管理規模近2,000億元，約50萬名財管客戶，還有270萬張左右有效信用卡，存款則有3,000多億元及3,300名員工。

據悉，花旗銀開價600億元起跳，且總部希望9月能拍定台灣市場的交易，即要確定買家，目前初步傳出如台北富邦銀、國泰世華銀、渣打銀及星展銀都有受邀進入第二輪議價。

兩種賣法中，營業資產讓與的部分，主要是客戶及資產，分行據點並不一定在收購範圍，且沒有銀行執照，適合在台已有銀行執照且分行據點已多的銀行；第二種因為是買下整家銀行股權，連同執照及資產，一般是吸引當地沒有銀行執照者進入市場，但對在台已有執照者，反而還要進行後續兩銀行合併及註銷其中一張執照。

金管會表示，就算採第二種模式，買家也必須事先取得金管會核准，檢視「股東適格性」，不可能透過買執照就直接進入此市場。花旗銀則表示，是因為「有買家建議第二種模式」，因此增加出售選項。

花旗集團在今年4月宣布要退出連同台灣在內13個地區的消金市場，既有的消金業務如財富管理、信用卡、房貸等將出售給適合的買家，日前花旗澳洲消金業務已以12億澳幣出售給澳洲國民銀行，其餘如台灣、巴林、大陸、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國及越南等市場的消金業務，也將陸續出售。

台灣潛在買家，據了解多已完成實地查核及銀行主管對接會議，9月將進行具有約束力的出價及議價過程，究竟有多少組買家，因簽有保密協訂，不能對外承認或否認。

(時報資訊)