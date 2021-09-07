雖然美國股市不斷創下歷史新高，但是全球經濟「復甦」情勢卻暗潮洶湧。中國在8月17日習近平主持中央財經委員會後，提出「共同富裕」的重大政策，固然有其歷史性的必要性，急速的左轉政策卻造成以互聯網為主體的民營上市公司重大損失，更重要的是，房地產行業的整頓力度也越來越強，這些無人經歷過的強烈改革政策，讓所有研究中國經濟的專家們都只能在暗夜裡摸索。

更令人疑惑的是，人民銀行意外調降存款準備率，而且似乎還有後續寬鬆政策，商務部長王文濤則稱下半年後中國外貿成長將逐步放緩，「形勢嚴峻複雜」。在經濟數據不錯、看似盛暑溽夏的時節，北京中央部會卻推出暖爐四處供暖，令人摸不清楚究竟。

美國也是不斷出現令人疑惑的分歧訊息，前幾個月各界熱炒「通貨膨脹」議題，配合農產品、基本金屬、鐵礦砂價格的大漲，似乎聯準會的無限制量化寬鬆政策必須立刻轉向，但是聯準會風吹不動，只透過幾位理事密集公開發言，一方面澆熄市場對於通貨膨脹的預期，二方面引導市場接受「QE 退場」的必然性。市場如今基本消化聯準會QE退場的衝擊，今年10月之後，如果每月1200億美元購買政府公債與不動產抵押債券的購債規模逐月下降，估計金融市場應該不會出現劇烈的變動。

但是，就在聯準會用力降低通貨膨脹預期、緩解QE退場衝擊獲得成效之後，聯會主席鮑爾卻在8月底的傑克森霍爾全球央行總裁年會中，發表令市場跌破眼鏡的鴿派演講，鮑爾不只再次強調通貨膨脹「只是暫時」的判斷，認為不久的將來就會回到2％目標附近。鮑爾並說，通膨如今已來到Fed設定的2％附近，然而與此同時，就業最大化的目標仍有很多路要走。鮑爾還說，當前通膨壓力增溫的現象僅是暫時的，未來終將拉回到目標附近。

鮑爾雖然重申了減少購債的政策方向，卻提出一堆前提與假設，即使是菜籃族也聽得出來，聯準會QE退場的速度與幅度，將會比市場預期的更小、更慢、更謹慎。特別是鮑爾將「QE退場」與「升息」兩個政策明確脫鉤，言明兩個政策沒有必然的連結。聯準會主席放了滿天的鴿子，讓市場充滿了驚嘆號與問號，到底鮑爾在擔心甚麼？

接著就是大爆冷門的8月美國非農就業數據，非農部門的就業僅僅增加了23.5萬人，遠低於市場的預估值72.5萬人，而7月原本公布增加94.3萬人，修正至增加105萬人，8月新增的非農就業人數竟然只剩下7月的四分之一不到。

聯準會主席鮑爾跌破眾人眼鏡的鴿派演講，是現今全球經濟穩定仍然存在巨大變數的明證。首先，中國急遽左轉的政策，伴隨著中概股的大跌、香港金融中心的外資逃跑潮、以及北京政府為了確保政策平穩度過，必須將大量的海外資金調回中國，中美「金融脫鉤」暗潮洶湧，表面上美國金融市場不斷創下歷史新高，中國在海外上市的中概股過去四個月大跌之後，似乎也有觸底反彈的跡象，但是金融脫鉤的賣壓仍然壓力山大，其間只要稍微觸發恐慌情緒，就會造成全球的震盪。

其次，美國經濟雖然已經進入COVID之後的復甦軌道，但是從非農就業與其他經濟數據經常出現打擺子似的震盪，可以看出美國經濟復甦的道路相當顛簸，COVID的封鎖震壞了傳統經濟運行的軌道，熱鬧了一整年的網路新經濟也同時遇到ZOOM疲乏（視訊會議疲乏症候群），已如脫韁野馬的勞工，一時之間無法拉回去傳統工作模式，不論是勞工、企業、或是政府法規都面臨全面檢討修改遊戲規則的挑戰，誰也沒有答案，唯一可以確定的是就業市場高度不穩定。

另外，則是美國政治進入霧區，9月底之前，美國聯邦參眾兩院必須完成兩個重大的「基礎建設法案」，一個是共和民主兩黨已經達成共識的1兆美元基礎建設計畫；另一個則是範圍更廣、囊括社會福利、醫療保險、勞工就業的3.5兆美元綜合預算共識案，後者金額巨大，也被共和黨議員誓死反對，但是聲量巨大的民主黨左派（進步派）卻揚言必須與1兆美元基礎建設案共同通過。此外，對於聯準會來說，還有聯邦赤字爆表，必須國會再次提高預算上限才能避免政府的破產與關門危機，這些事件都是處於不確定狀態。

再來就是鮑爾本身的政治困境，他的四年任期到明年2月屆滿，而民主黨進步派對他不假辭色，原因之一是鮑爾原本就是共和黨員，原因之二是民主黨進步派主張財政赤字無限擴充的現代貨幣理論（MMT），對於鮑爾領導的聯準會要啟動QE退場的貨幣收縮政策高度不滿。

中國經濟充滿變數，美國經濟同樣顛簸難測，聯準會原本已經鋪平QE退場大道，如今又在疫後經濟復甦、基礎建設計畫的規模、以及鮑爾自身是否獲得第二任提名的諸多變數下，多重難以掌控的變數讓聯準會進退兩難，鮑爾也沒有答案，只好繼續維持極度寬鬆政策，等到10月局勢明朗後再做定奪了。

(時報資訊)