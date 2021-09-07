6日疫情再拉警報，且仍有不明感染源！疫情中心指揮官陳時中緊急宣布，自9月7日起延長至20日仍維持二級警戒，視情況調整調度管制措施。

與此同時，鴻海創辦人郭台銘透露，BNT疫苗客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續每周70至80萬劑「周周到貨」，今年盼達成800～900萬目標量。而23日起12歲以上國高中生造冊施打BNT疫苗，第9輪疫苗接種可能開放BNT疫苗或混打。

但值得憂心的是，本土確診6日暴增9例，屬新北幼兒園新冠肺炎群聚事件，與幼兒園老師染疫有關，包括1名幼兒母親與8名幼稚園兒童均確診，陳時中憂心，這起群聚事件陽性率很高，病毒含量也高，可能已經在幼兒園中有幾波感染。新北市府則定調，加速匡列接觸者，且全部送往防疫旅館隔離。北市也有幾名兒童曾經到過該所幼兒園，6日陸續宣布停課，並追蹤個案。

而長榮機師染疫案，2名機師和機師兒子共3人經基因定序後，指揮中心確定感染Delta變種病毒，但與先前感染Delta病毒的16066機師病毒基因序列不同，非同一感染源。

考量國內疫情變化，且仍有零星不明感染源本土病例，行政院6日擴大防疫會議，指揮中心分析疫情及長榮機師染疫及Delta病毒情況後，蘇揆拍板，二級警戒自9月7日延長至20日。

郭台銘結束14天隔離期，進入7天自主管理，他在臉書表示，BNT疫苗未來將可周周到貨，繼9月2日首批93.3萬劑BNT之後，有簡體中文標籤的BNT疫苗也將在本周結束前到貨，客製化中文標籤將於中秋節左右抵達台灣，預計每周都有70到80萬劑的疫苗到貨，希望達成今年度800至900萬的目標量。

隨著BNT疫苗到貨量大，教育部長潘文忠在疫情記者會宣布，BNT疫苗校園開放全國滿12歲至未滿18歲學生接種，且順序由高年級層依序往下施打，預定從9月23日起陸續開打，且學生可請3天疫苗假，不列入出缺勤。但北市宣布，高中職與五專提前到22日施打，國中為9月30日至10月6日施打。此外，陳時中表示，第8輪公費疫苗會以施打AZ第二劑為主，共約100萬劑，凡7月19日前登記的18至22歲民眾，均打得到第一劑AZ。

(時報資訊)