在大陸擴大監管互聯網、教育、遊戲等行業，內外資對「國進民退」疑慮升高之際，大陸國務院副總理劉鶴6日公開喊話，強調支持民營經濟發展的方針政策現在沒有變，將來也不會變，必須大力支持，使其在穩增長、穩就業等發揮更大作用。

2020年11月螞蟻集團上市觸礁後，大陸政府橫跨多個部委展開以互聯網業為重點的整頓行動，涉及的問題包括反壟斷、金融秩序、大數據出海、教育機構去商業化、基層員工福利，以及防治沉溺遊戲等等，期間還頻頻傳出國企將入股互聯網企業，以取得平台大數據的掌控權等，官方出手力道之大，讓多數業者難以招架，也讓外界擔憂「國進民退」成為事實。

值得注意的是，主管大陸經濟事務的國務院副總理劉鶴，6日以視訊出席2021中國國際數字經濟博覽會開幕式時有意撫平市場不安，他強調，民營經濟為大陸貢獻50％以上的稅收、60％以上的GDP、70％以上的技術創新、80％以上的城鎮就業、90％以上的市場主體數量，必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。

他說，必須堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持推進高水平對外開放，堅持社會主義初級階段基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，堅決保護產權和智財權，「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變。」

數位經濟是大陸這波整頓行業的重點領域，大陸的政策動向受到高度關注。劉鶴指出，發展數位經濟必須以強烈的創新和危機意識，主動創造條件，把握發展機遇。要把人才作為重中之重，努力吸引和培養人才，依靠人的想像力、創造力使供給創造需求成為可能。他也提到反對壟斷，表示要善於創造軟環境，持續完善法治環境，適度超前進行基礎設施建設，優化資源和服務供給，保護公平競爭。

(時報資訊)