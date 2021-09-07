全球最大鋁土礦（bauxite）出口國幾內亞發生軍事政變，引發市場擔憂這個製鋁重要原料恐發生供應短缺的情況，促使鋁價6日改寫逾10年新高。

倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨價格6日盤中上漲1.8％，每公噸報2775.5美元，創下2011年5月以來最高。LME期鋁價格今年迄今累計上漲約40％。

西非國家幾內亞5日爆發軍事政變，特種部隊逮捕現任總統顧德（Alpha Conde），同時宣布廢除憲法並解散政府。

此政變消息令鋁土礦供應遭打亂的機率升高，畢竟幾內亞是鋁土礦全球最大供應國。

鋁土礦是生產氧化鋁（alumina）的重要原料，氧化鋁經加工製造成鋁。幾內亞佔中國鋁土礦進口量一半以上。

鋁價今年以來節節升高，原因除了各國力推經濟刺激措施推升需求外，另一因素則是鋁最大生產國中國為了降低碳排量而限制產出。

俄羅斯製鋁巨擘俄鋁（Rusal）創辦人德里帕斯卡（Oleg Deripaska ）表示，幾內亞政局震盪可能對於鋁供應市場帶來「嚴重衝擊」。受惠於鋁價攀升，該公司香港上市股價周一暴增14％，寫下2012年以來最高。

但部分分析師指出，目前尚未出現鋁土礦供應遭打亂情況，後續情形仍得視幾內亞局勢變化而定。

中國鋁業（Aluminum Corp.）是中國規模最大原鋁生產商，在幾內亞也有投資生產鋁土礦。該公司指出，他們的營運一切如常，中國工廠的鋁土礦供應也很充足。

各式產品製造都需用到鋁，包括汽車零件、飲料罐與家用電器等。新冠疫情爆發導致鋁價一度遭重挫，但如今隨著經濟解封、消費者需求恢復，鋁的需求與價格皆強勁反彈。

但也有人擔憂，鋁價過去一年來持續上漲，恐進一步加劇物價上漲壓力，導致產品製造商可能將成本轉嫁給消費者。

(時報資訊)