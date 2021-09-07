晶圓專工大廠聯電公告8月合併營收187.90億元，連續4個月創下單月新高，主要是受惠於7月後調漲晶圓出貨價格，接單暢旺且現有產能全數滿載到年底。法人預期，聯電第三季營收可望超越業績展望高標。

聯電產能利用率超過100％情況預期會延續到明年，在龍頭大廠台積電計畫調漲明年價格後，聯電第四季預期會再度漲價，今年營收將逐季創下歷史新高，年度獲利亦可望續締新猷。

聯電第三季營運持續的好轉，對下半年以及明年展望相當樂觀，6日盤中股價一度大漲達72.0元，再創波段的新高，終場股價小跌0.1元，以69.9元作收，成交量至583661張，三大法人合計賣超71508張。

聯電8月合併營收月增2.3％，較去年同期成長26.6％，累計前8個月合併營收達1351.61億元，與去年同期相較成長15.5％，改寫歷年同期新高紀錄。

聯電預估，第三季晶圓出貨將季增1～2％，晶圓平均美元價格增加6％，平均毛利率將提升至35％。法人預估聯電第三季合併營收將介於545～550億元，較上季成長7～8％並再創季度營收歷史新高，以目前接單情況來看，9月營收可望持續8月高檔，代表第三季營收有機會超越業績展望高標並上看560億元。聯電不評論法人預估財務數字。

聯電8吋成熟製程在微控制器（MCU）、面板驅動IC、電源管理IC及功率半導體等訂單湧入下，產能已全線滿載，滿產能投片情況可望延續到明年中。

聯電12吋廠產能利用率已達滿水位，5G智慧型手機相關OLED面板驅動IC、影像訊號處理器（ISP）等訂單湧入，28奈米產能供不應求，22奈米產能開出仍被客戶一掃而空。

由於晶圓代工產能供不應求情況會延續到明年，法人預期聯電下半年營運逐季成長，在出貨暢旺及漲價效應發酵下，看好第三季合併營收、毛利率、營業利益、稅後獲利等將同步續創新高，第四季營運成績還會比第三季好。

聯電預期結構性的需求仍將會持續，晶圓產能供不應求會延續到明年之後，並且繼續支撐整體晶圓平均美元價格的上升。

(時報資訊)

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