大陸國務院5日發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，包含6部分29條內容。該《總體方案》指出，合作區將會發展推動打造粵港澳大灣區國際科技創新中心的重要支點，包含積體電路、電子元件、新材料、新能源、大數據、人工智慧、物聯網、生物醫藥產業等新產業。

大陸綜合開發研究院（深圳）常務副院長郭萬達表示，此次《總體方案》創新亮點頗多，體現粵澳共商共建共管共用、但以澳門為主導的融合機制。

此外，大陸國務院6日再印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，打造粵港澳大灣區的創新試驗平台，目標到2025年建立更高層次的開放型經濟新體制。

先一步發布的橫琴粵澳深度合作區，實施範圍為橫琴島「一線」與「二線」之間的海關監管區域，總面積約106平方公里。其中橫琴與澳門之間為「一線」；橫琴與大陸境內其他地區之間設為「二線」。

《總體方案》明確對合作區符合條件的企業減按15％的稅率徵收企業所得稅；另在合作區工作的境內外高端人才和緊缺人才，個人所得稅負超過15％部分予以免徵；在合作區設立的旅遊業、現代服務業、高新技術產業企業的新增境外直接投資所得也免徵企業所得稅。

澳門政府6日表示，建設橫琴粵澳深度合作區是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重點措施。該《總體方案》並要求，充分發揮澳門對接葡語國家的視窗作用，支援合作區打造中國─葡語國家金融服務平台。

(時報資訊)