建設碳排放權交易市場已成顯學，港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫻6日表示，香港難以建立一個獨立的碳排放限額市場，因此正與地區性的廣東及深圳碳交易所溝通，希望借助對方經驗，研究建立粵港澳統一碳市場。

據香港電台報導，許淑嫻是在出席香港立法會財經事務委員會會議作此表述。她指出，期望利用債券通及滬深港通等現有管道，將投資者帶入大灣區統一碳市場，會與大陸證監會研究，期望今年底前完成。

香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂也表示，正研究在香港成立區域碳交易市場的可能性，以及碳金融產品市場的規模潛力等，期望12月可完成報告。

廣東試點成交居冠

實際上，早在2011年11月，大陸就已發布《關於開展碳排放權交易試點工作的通知》，從2013年6月，深圳率先展開交易，其他試點地區還有廣東、上海、北京、福建、重慶、湖北、天津，都在2013年到2014年先後啟動碳市場交易。

從各試點的年交易量變化情況來說，2020年廣東碳市場成交量居於試點碳市場首位，成長性最高，2020全年成交約1948.86萬噸碳配額，是試點市場中唯一交易量破1500萬噸的碳市場。

大陸全國碳排放權交易也於今年7月16日在上海環境能源交易所正式啟動，對於實現2030年碳達峰、2060年碳中和的氣候雄心至關重要。

前瞻產業研究院分析，大陸全國碳交易步入初期運行階段，試點市場短期內仍有望繼續發揮作用，對全國碳市場交易體系起到良好的補充。未來隨著全國碳交易機制的逐步建設和完善，試點市場的活躍度可能受到影響。

經濟轉型發展大考

中國國際貿易促進委員會副會長張少剛5日表示，「雙碳」目標是中國經濟轉型發展中面臨的一場大考。從發展前景看，2060年實現碳中和共需要約136兆元（人民幣，下同）投資，除政府出資外，需要引入大量社會資本，更多地依靠市場來發揮作用，大陸全國碳交易市場規模預計將達3000億元，無疑是一片廣闊的藍海。

(時報資訊)