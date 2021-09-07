大陸內部近期掀起一波監管潮，部分大型民企、電商網路巨頭首當其衝。然而從國安角度來看，打擊特定大型民企，從諸多官方言論細節來看，幾乎都指向一點，「沒有大到不能倒的企業」，相信中共或多或少也看到鄰近韓國的經驗；而從經濟面來看，相關作法或許會造成經濟短期波動，但一定程度卻有助於大陸經濟「轉骨」，擺脫「脫實向虛」的老毛病，助益於實體經濟的良性循環。

從整頓阿里巴巴的螞蟻金服、騰訊及滴滴出行，乃至近日下達史上最嚴網遊禁令，一大批民營企業身陷監管風暴中心，一時間「國進民退」、大陸經濟拉警報等繪聲繪影的臆測紛紛出籠，連帶讓大陸民營經濟也飄滿山雨欲來風滿樓氛圍。

各方對中共強力祭出「反壟斷」，打擊特定大型民企莫衷一是，甚至更多流於「政治陰謀論」想像，但若觀察今年以來大陸監管單位相關官員，諸如郭樹清發言，以及新華社等諸多官媒言論細節，幾乎都不約而同談到一點，即「沒有大到不能倒的企業」。

從國家安全角度來看，大陸官方一方面確實要鼓勵民營經濟發展，這從昨日劉鶴在「2021中國國際數字經濟博覽會」上談話即可明白，但另一方面，又不可能放任大型民企「野蠻生長」，甚至超出黨及國家控制，繼而演變成像韓國大企業般「尾大不掉」情形。更不用說，民營經濟發展過分集中的幾家寡頭企業，長遠來看並不利於中共總書記習近平大聲疾呼的「共同富裕」。

而就經濟結構轉型的迫切需求來說，大陸民營經濟這十幾年來看似蓬勃發展，但部分民企更多時候創造出來的經濟效益，如同是「虛」景；諸如網遊產業在大陸風風火火，但類似這樣的經濟模式無非都一次性，根本無益於創造實體經濟的良性循環圈，就如同「煙火」般，「很漂亮，但放完就沒有了」。對於民營經濟的長久之路毫無幫助。

因此，對中共來說適時整頓民營經濟，一定程度有助於其經濟結構轉型，特別是習近平喊出的國內國外雙循環的經濟模式，大陸就必然要徹底擺脫經濟長時間「務虛脫實」的弊病。

當然，整頓民企必然會造成經濟短期的波動，大陸官方不會不知道；只是在國家安全至上考量下，中共並無太多選擇。況且拉長時間來看，如何平衡國安與民營經濟的天平，相信也是達到「共富」前必經的陣痛期。

(時報資訊)