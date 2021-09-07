大陸官方宣告成立北京證券交易所，大陸證監會公眾公司部主任周貴華表示，北京證交所將進行差異化的制度，與滬深交易所錯位發展，包含在市場功能、制度安排與市場運行等方面。花旗銀行發表最新報告中則分析，大陸官方透過北京證交所的設立，表明繼續支持資本市場發展的態度，也以此緩解外資機構對大陸的監管憂慮，並建議陸方持續加強與市場溝通。

回顧2018年11月，大陸國家主席習近平在首屆進口博覽會開幕式宣布設立科創板；9月2日又在2021年全球服務貿易峰會上拋出設立北京證券交易所，被視為打造中國版納斯達克。

而花旗最新發布報告指出，北京證券交易所的設立、官方重申金融市場開放和自由化議程，都表明大陸將繼續支持資本市場的發展，並支持大陸國內的創新企業發展，同時這也是為緩解對大陸市場是否仍可供外國金融機構投資的擔憂。

據路透引述花旗表示，稍早大陸監管機構不僅對壟斷行為，且對大型網路平台公司的勞動法、不法行為進行密集打擊。但監管機構針對金融開放和資本帳戶開放的聲明保持不變，顯示近期監管行動不會破壞大陸資本市場改革開放的進程。

同時大陸官方對金融科技公司的監管不會有放鬆，預計有更多法規發布來補充該行業的現有監管法規。

花旗報告更提到，考慮到大陸公司面對美國《外國公司問責法案》導致被迫退市的風險，香港市場對大陸公司在海外上市的地位將變得更加重要。

在北京證交所後續設置安排上，除大陸證監會已表示堅持轉板機制，培育成熟的北京證交所上市公司，並與滬深兩地交易所錯位發展外，也發布《北京證券交易所股票上市規則（試行）》、《北京證券交易所交易規則（試行）》、《北京證券交易所會員管理規則（試行）》等3件基本業務規則的公開徵求意見。

據《證券日報》引述北京南山投資創始人周運南分析表示，北交所的基礎性業務規則貼合創新型中小企業的特點，實現多元、差異、特色化，這種安排能保證制度在平移過程的平穩性，也能穩定市場預期，降低市場波動。

(時報資訊)