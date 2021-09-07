大陸近期掀起一波監管潮，不少行業巨頭遭鎖定，引發輿論對「國進民退」的討論。大陸國務院副總理劉鶴昨日表示，必須大力支持民營經濟發展，「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變」。此言頗有讓民企和民營經濟吃定心丸的用意。

民營可穩增長穩就業促創新

劉鶴6日出席「2021中國國際數字經濟博覽會」開幕式並致詞，他指出，大陸國家主席習近平高度重視數位經濟發展。發展數位經濟必須認真落實新發展理念，以強烈的創新和危機意識，主動創造條件，把握發展機遇，實現經濟社會高品質發展。

而在表示要保護公平競爭，反對壟斷的同時，劉鶴也不忘強調，必須大力支持民營經濟發展，使其在穩增長、穩就業、調結構、促創新中發揮更大作用。他提出數據，指民營經濟貢獻了50％以上的稅收、60％以上的GDP、70％以上的技術創新、80％以上的城鎮就業、90％以上的市場主體數量。

規範發展並重安定外資信心

他說，必須堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持推進高水準對外開放，堅持社會主義初級階段基本經濟制度，堅決保護產權和智慧財產權，「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變！」

大陸一系列監管始於去年11月當局叫停「螞蟻金服」的上市計畫，爾後，又有阿里巴巴和美團被指實施「二選一」涉嫌壟斷行為立案調查。此外，包括叫車平台「滴滴出行」也被以網路安全審查為由，暫停新用戶註冊等。中央種種強化監管措施，也引發輿論對「國進民退」的討論。

儘管這波監管風暴雖然眼下似乎還會延燒一陣，然而為安撫民企乃至外資憂慮，大陸官方也是多次公開喊話。除劉鶴昨日一番定心丸言論外，習近平的財經文膽，中共中央財辦副主任韓文秀近日也公開表明，中國堅持規範和發展兩手並重絕不是針對民營企業和外資企業。大陸中央這種一面打一面安撫的手段，除盼穩定民營經濟外，更不希望的則是，動搖外資對中國市場的信心。

反壟斷有助企業協同發展

不過，大陸國家市場監督管理總局局長張工昨在「激發市場活力 規範市場秩序 助力全面建成小康社會」發布會上強調，平台經濟無序擴張，已為經濟安全和社會公共利益安全帶來風險，強化反壟斷和反不正當競爭監管，有助大中小企業協同發展良好格局。

(時報資訊)