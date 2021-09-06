基隆市一對夫妻於2014年間結婚至今，婚後因兩人收入懸殊、價值觀有出入而多次吵架，女方攻擊男方是「渣男」、「媽寶」，甚至指責男方是吝嗇的客家族群，男方忍無可忍遂向法院訴請離婚。案經基隆地院審理，法官認次此段婚姻已無存續可能，判准離婚，可上訴。

判決書指出，人夫阿瑞（化名）主張與妻子小玉（化名）於2014年結婚，婚後他於學校工作，月薪約4萬元，而妻子為日薪可達萬元的講師，兩人交往時因懸殊的收入討論過，但女方回應，「只是想要一個穩定的伴侶與家庭」，最終兩人在交往3年後步入禮堂。

阿瑞指出，房貸與家庭開銷由妻子負擔，他則負擔家務且努力滿足妻子的生活需求，但妻子的價值觀卻逐漸變化，屢次向他說，「我值得更好更高品質的生活」，並嫌棄他付出的不夠多、給家裡的錢太少，甚至怪罪到他身為客家人是吝嗇的種族。

阿瑞表示，2019年6月間，他實在受不了妻子無止盡的索求，向其求饒，但妻子卻繼續貶他，並說，「今天我很確定了，過去為你所有的犧牲都是不值得的！你就滾回去當你啃老的媽寶吧！我打從心底瞧不起你」、「沒有你，我的日子真的過得更好……沒有人叫你去夜市幫我排隊買那些東西，我本來就值得吃得更好」、「你沒養過家，還可以活得這麼理直氣壯，真是我見過臉皮最厚的男人了」、「勸你多念點書吧，無知到極點，法官應會對你這渣男吐口水吧！哈哈……」、「你吃屎吧！遇到你的女人都超倒楣的好不好？就別再造孽了」等。此後兩人於2019年6月分居至今。

阿瑞指出，妻子還羅列關於他的「九大不負責任證明」，不停向親友「報告」，讓他顏面盡失，在絕望之餘，曾向妻子最後談判，討論婚姻是否繼續，但妻子卻提出「簽下300萬本票」才願離婚的條件，讓他終於心死，決意向法院訴請離婚。

對此，小玉聲稱，婚後一直都是她負擔家用，是因她把財產花盡後，才向丈夫要求每月是否能支付1至2萬元的家用，而兩人分居前，她與丈夫發生嚴重衝突，丈夫向她表達離婚意願，說出會努力給下一個女人幸福等話，她才會一時失控罵丈夫「媽寶」、「渣男」等語。

基隆地院法官指出，即便阿瑞的收入不及小玉，依然每月繳出1萬元作為家用，也極力滿足妻子的要求，但夫妻倆分居達2年以上，小玉仍不停向親友傳達阿瑞的負面訊息，顯見關係已達冰點，又，小玉曾提出若阿瑞付300萬元就同意離婚的話，顯見小玉已無維持婚姻的意願，婚姻名存實亡，最終判准離婚。可上訴。

(時報資訊)