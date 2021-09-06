大陸證監會主席易會滿6日表示，中國資本市場的改革開放並未因疫情衝擊而放緩，未來將繼續擴大開放，包括繼續拓寬滬深港通標的範圍，拓展和優化滬倫通制度等。他更意有所指的表示，世界主要金融中心應為全球投資者服務，而非成為所在地政府打壓制裁他國的平台和工具。

澎湃新聞報導，易會滿6日出席2021年第60屆世界交易所聯合會會員大會暨年會發表致詞，他提出下一步擴大開放的相關舉措，同時也提到新情況下交易所面臨的幾大問題。

在擴大開放方面，易會滿表示，包括繼續拓寬滬深港通標的範圍，拓展和優化滬倫通制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給，推動建立境外從業人員資質認證機制。

在談及交易所面臨的難題，他表示交易所傳統的管理和運營模式面臨前所未有的挑戰，需要增強憂患意識，強化自身能力建設，在完善基礎制度、防控金融風險和服務實體經濟等方面積極尋求應對之策。

針對美國證券交易委員會（SEC）將針對中國企業IPO制訂新的披露要求，易會滿意有所指提到，世界主要的金融中心承擔著彙集全球資金、配置全球資源的樞紐功能，理應為全球投資者服務，為跨境投融資提供便利，強調「不應成為所在地政府打壓制裁他國的平台和工具」。

另外他還表示，證監會將和各國各地區的監管機構需共同解決合作中面臨的各種難題。證監會將秉持相互尊重、有效溝通、互利共贏的原則，在中概股監管、跨境審計監管與執法合作等領域，同相關方開展務實合作。

(時報資訊)