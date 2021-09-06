受到影像晶片缺貨影響，群光8月營收為86億元，意外月減3.32％、比去年同期微增0.4％，不過累計前八月營收為679.25億元，較去年同期增加13.3％，仍為歷年來最佳。法人評估，隨著影像晶片9月供貨較為穩定，9月營收營收成長力可望恢復，不排除能創下今年單月營收新高。

比起上半年群光營運最大動能來自於筆電相關的鍵盤、影像模組等，下半年傳統旺季已經回到智慧門鈴、智慧監控等消費性影像產品，客戶的新產品推出在即，來自客戶端的備料需求十分強勁，但影像產品關鍵零組件影像晶片缺貨，加上缺櫃、塞港也有影響，法人認為，群光的旺季可能會遞延，並讓第三季與第四季營收都維持高檔。

而法人也指出，群光第三季營收規模增加，有望創下單季營收新高，營業費用控制得宜下，預期群光今年第三季獲利表現將較第二季為佳。

群光下半年成長動能相當充足，群光智慧家庭影像產品已陸續供貨給Google、亞馬遜等美系一線大廠，後續還有車用駕駛監測系統、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等產品，除此之外，下半年高單價鍵盤產品亦將成為營收的推手，因新冠肺炎疫情反覆，預期電競PC鍵盤產品需求將持續攀升，結合筆電與平板的高單價2-in-1裝置配置的鍵盤新產品，亦即將上市，背光筆電鍵盤出貨比重持續提升，均有益於提升高附加價值產品營收比例及獲利。

(時報資訊)

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