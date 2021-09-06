根據外媒報導，三星價值170億美元的美國新晶片廠可能落腳德州泰勒市（Taylor），不過這項消息並未獲得三星證實，三星表示新廠位置尚未決定。

三星高階主管6日表示，公司仍在評估新半導體廠的設址細節，包括美國多個城市提出的稅務誘因方案，與其他形式的行政支援。三星先前透露，公司也在紐約州與亞利桑那州尋找合適設廠地點。

儘管三星高層否認新晶片廠可能設址泰勒市，但越來越多跡象顯示，泰勒市出線的希望日益濃厚。根據泰勒市政府網站公布，三星使用的土地將可獲得相當於房地產稅92.5％的補助，為期10年，接下來10年補助為90％，其後10年降為85％。

泰勒市議會與泰勒市所在的威廉森郡（Williamson County）8日將召開特殊會議，討論上述支持三星設廠的措施。泰勒市議會將授權市長在會議提出「稅務減免協議、開發協議，以及退還開發審查費用。」

三星雖強調會議並不代表已經和泰勒市與泰勒市議會達成協議，但投資人與市場觀察家猜測，三星已經接近選定泰勒市設廠。

泰勒市廠址距離三星的德州奧斯汀廠40公里，面積約達1,187.5英畝，遠比奧斯汀廠更遼闊。奧斯汀原本被視為是新晶片廠最可能的據點，三星已在奧斯汀廠附近買下大片土地，準備拓展廠房。

然而德州在2月遭遇嚴重暴風雪侵襲，切斷奧斯汀廠電力超過一個月，造成嚴重財務損失，並促使三星考慮在奧斯汀以外的地方設廠，以降低基礎建設相關風險。

依據三星先前提交德州的文件顯示，倘若三星選擇在泰勒市設廠，將在2022年第一季動工，預計在2024年底前投產。三星的新廠可望創造1,800個工作機會。

三星副會長李在鎔8月中假釋出獄，外界預期李在鎔將協助完成美國投資計畫。部分媒體報導，李在鎔似乎準備在9月第三與第四周赴美。

(時報資訊)