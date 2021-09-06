伺服器機殼廠勤誠（8210）6日公告8月營收9.22億元，較去年同期增長38％，月增17％，創歷史單月新高，累計前八月營收58.68億元，年增18.9％，也寫下同期新高紀錄。

勤誠表示，下半年客戶需求十分強勁，目前訂單能見度可達年底，不僅美系客戶的資料中心需求增溫，陸系客戶也陸續導入Whitley新平台，公司對於全年營收雙位數增長深具信心。

另針對鋼材價格持續上漲，公司已積極執行內部調整，致力維持下半年毛利率在上半年的水準，並於未來逐步優化。

據產業情報研究所指出，雖全球缺料問題待解，但在Intel及AMD新平台的拉動下，預期2021年第三季伺服器出貨量可達127.7萬台，季增10.2％，主要為雲端資料中心業者、資料中心託管服務商、伺服器品牌的商機及拉貨熱絡所驅動。

針對上雲需求持續增長，勤誠8月已推出2款適用於企業和雲應用的高性能機架式準伺服器新品，可滿足高效能運算（HPC）企業和數據中心的計算、存儲、分析等需求，將持續為業務增長挹注新動能。

除了持續研發推出新品，勤誠積極擴充產能因應伺服器需求成長，嘉義新廠將於今年底進入量產，未來逐步開出產能後，明年底將可達到每月8萬～10萬台產能，與勤誠現有的中國昆山廠或東莞廠相當。

(時報資訊)

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