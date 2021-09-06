高雄港務分公司6日指出，長榮五名船員確診新冠肺炎，是6日七名境外移入個案中的五名案例，其中為兩名菲律賓籍、三名台籍船員，PCR檢測為陽性。

長榮表示，五名船員隸屬長芳輪（EVER BALMY）的船員，將會全力配合政府疫調。目前確診者已送醫治療；其他船員皆依疫情指揮中心指示在船上住艙隔離。長芳輪將全面消毒後，繼續航行，對營運無影響。

經營近洋航線的長芳輪上配置22名船員，可裝載2,881個20呎貨櫃(TEU)，灣靠港口包括東京、橫濱、名古屋、四日市、台北港、台中港、高雄、新加坡、巴生港、檳城、丹戎帕拉帕斯。

長榮強調，除了近日少數上船的船員之外，長芳輪上其他船員已多日未上岸，時間最短者有70餘天，最長者已300多天未上岸。

船員依照疫苗施打進度的不同，須先在公司安排之飯店進行7~14天集中健康管理，待健康管理期間結束後，須在上船前三日內進行PCR檢測，確認檢測結果為陰性，方可上船作業。船員每日在船上皆需測量三次體溫，並進行紀錄，用餐採分組輪流之方式進行；船員從台灣上岸後，依台灣入境規定須隔離14天。

若船員有發燒、咳嗽等症狀，須即刻和其他人隔離，船上並立即執行各區域之徹底清消作業，將染疫風險降至最低。

此外，長榮亦鼓勵長程航線的船員，於歐美等開放外來船員施打疫苗的國家進行疫苗接種。

(時報資訊)

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