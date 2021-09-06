中央銀行公布8月底外匯存底月增5.02億美元，來到5,435.78億美元，在睽違半年後，又創歷史新高，央行外匯局局長蔡烱民表示，主要來自央行外匯存底投資運用收益的挹注，外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額增至7,197億美元，約當外匯存底的132％。

央行外匯局局長蔡烱民表示，8月外匯存底變動，主要因國際美元小漲0.5％，主要貨幣對美元大多貶值，以歐元等其他外幣持有的外匯，折計成美元後減少，但由於來自外匯存底投資運用的收益，最後反應在外匯存底增加。

統計8月國際美元指數小漲0.5％，主要非美貨幣對美元匯率貶多升少，其中歐元小貶0.5％，英鎊跌幅1.19％相對較大，加拿大及澳幣也各下挫1.20％、1.03％，日圓略走低0.32％、人民幣微貶0.08％。反應在以歐元等外幣持有的外匯資產，折計為美元後減少。

相較於歐元等主要貨幣8月多貶值，新台幣則是升值0.7％，表現相對強勢，主要是外資小幅買超新台幣79億元，且偏匯入資金。蔡烱民指出，當月匯市供需大致還是平衡的，但由於月底的全央行總裁年會後，美國聯準會（Fed）鮑爾釋出的訊息，市場解讀為偏鴿派，「外資進來多一點，及台積電利多消息，續買超台股」。也反應在外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額也上揚。

台灣外匯存底餘額在主要國家排名仍是第五名，第一名是大陸至7月底為3兆2,359億美元，第二名日本至7月底為1兆3,019億美元，第三名瑞士至7月底為1兆182億美元，第四是印度至8月27日的5,716億美元。另台灣出口主要競爭對手南韓8月底為4,393億美元。

(時報資訊)