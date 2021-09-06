全球晶片荒問題未解，晶圓代工產能供不應求，導致台積電及三星等代工大廠接連宣布調漲價格，以應付擴產、擴廠所產生的龐大資本支出。有專家認為，晶圓代工廠漲價將讓大陸手機廠商受到衝擊，加上全球智慧手機的需求下滑，廠商很難將成本反映給消費者，將出現獲利劇烈壓縮的慘況。

南華早報報導，台灣經濟研究院科技與供應鏈分析師Shih-fang Chiu點出，受到新冠肺炎疫情、晶片短缺及物流成本上升等因素影響，全球智慧型手機的需求反彈力道不如預期，「為了避免進一步打擊消費者的購買意願，我們認為智慧手機廠商很難透過漲價，去反映晶圓代工與物流成本上漲的狀況。」

市場研究調查機構Canalys數據顯示，手機、個人電腦等消費性電子產品在第二季都出現需求下滑的狀況，今年第二季中國大陸整體智慧型手機出貨量年減17%，PC出貨量也呈現年減3%。

對此，Canalys行動部副總裁Nicole Peng則說：「相關業者應該會被迫停止生產毛利率偏低的產品，轉向聚焦在高訂價的商品，盡量去抵銷生產成本所增加的衝擊。」

大陸是全球最大的晶片進口國，涵蓋三分之二的晶片消費需求，因此若晶圓代工價格上漲，當地的手機製造商將首當其衝。

報導指出，小米5G旗艦手機使用的高通驍龍888晶片出自三星，Oppo及Vivo等廠使用聯發科天璣 1200、高通驍龍 870晶片則由台積電生產，台積電與三星漲價將產生影響。

台積電雖未證實漲價傳聞，但傳出先進製程將漲10至15%，成熟製程漲20%，三星則提高全部製程15至20%，研究機構TrendForce也預測，由於晶圓代工廠漲價，試圖將獲利最大化，因此半導體價格將會繼續上漲。

(時報資訊)

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