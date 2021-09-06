鴻海集團衝刺電動車版圖，鴻海董事長劉揚偉首度提及電動車產業亟待解決的三個問題，包括充電時間太長、續航力不夠、價格較油車昂貴，至於如何搬開阻擋電動車前進的三顆大石頭？劉揚偉強調，SiC是關鍵。

電動車成未來新趨勢，儘管距離產業大鳴大放仍有段時日，但劉揚偉卻對電動車前景極為看好，為促成產業快速成長，劉揚偉強調，鴻海一直在追尋的就是如何妥切的解決客戶的問題，以電動車言之，就有三個問題亟待解決，包括充電時間太長、續航力不夠、價格較油車昂貴。

為了突破困境，鴻海特別針對整個電動車的成本結構做分析後，發現有三至四成的成本來自電池，另三成則與半導體有關，而在占比三至四成的半導體材料中，其中有很大一塊則是和功率元件有關，著眼於此，鴻海最近一直在研究，希望可以從中找出可以解決這三大問題的半導體技術。經過這段間的研究發現，SiC是關鍵，這也是為何鴻海在今年8月買下旺宏竹科廠的原因。

劉揚偉強調，鴻海在半導體的布局很深，扣除旺宏竹科廠外，鴻海在福山還有一座八吋廠，此外，也透過投資DNeX，間接取得馬來西亞8吋晶圓廠SiTerra的產能，換言之，鴻海現手中共握有一座六吋廠和二座八吋廠的產能，這些產能主要是瞄準在Power、RF、CIS上的應用，目的就是希望透過這些產能的準備，可以讓客戶不再有產能相關的問題。

(時報資訊)

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