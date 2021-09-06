人口老化讓不動產繼承與未繼承雙創新高，精華區未繼承的不動產搶手，日前台灣金服拍賣一件間台北市精華區遺產、屋齡43年的「光復大樓」東棟11樓，以總價6,398萬元、單價每坪119萬元標脫，成交單價創下該大樓的實價新高。

這件不動產位於台北市光復國小對面，為大陸工程興建的早期名宅大樓，管理嚴謹，由於地段極佳加上釋出量少，日前遺產管理人委託台灣金服以底價5,425萬元標售，上周以6,398萬元標脫，溢價近18％，2019年該社區曾有每坪102萬元的成交紀錄。

房仲業者指出，隨著人口老化，不動產不動產繼承與未繼承均快速增加，近年有些未繼承的不動產，也陸續進入拍賣流程，遺產因找不到繼承人、無人繼承等因素，由利害關係人、檢察官或親屬會議聲請選任遺產管理人代為處理遺產，部分位於精華區的資產，在標售市場上都成為搶手貨。

據統計，至去年年底為止，全國未辦理繼承土地高達1.6萬公頃，比起金門縣還大，未繼承的建物面積達56萬坪，大約是5棟台北101大樓，全國未繼承的土地與建物面積雙雙創下新高，全台未繼承不動產的價值驚人，去年建物繼承移轉登記5.9萬棟也創下歷史新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，隨台灣的人口逐漸老化，推估未繼承不動產的價值至少超過千億元，常見未繼承的原因包括，找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產可能位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素。

(時報資訊)