前遠東航空董事長張綱維涉掏空，繼遠航資產被法拍後，樺福建設相關資產亦陸續進入法拍市場，永和捷運聯開宅「樺福千金」地下一樓至二樓商場、包含103個停車位的停車塔亦淪法拍，總面積762.6坪，預計9月15日以底價6.13億元執行第一次拍。，根據統計，遠航及張綱維相關的不動產，近一年來已有14件不動產遭法院拍賣，一拍的總底價約近38億元，其中有九件已拍出，拍定總金額約12億元。

其中拍出金額較高者包括力寶公司二拍以4.8億標下龍江路整棟五層公寓、華南金資產一拍以3.33億標下館前路「遠航大樓」一至三樓店面，上益營造、發條啟動公司、富邦資產管理公司分別以近億元標下高雄前金區土地、台北市「三傑大廈」13樓、台北市「美樂南京大樓」4樓等，尚未拍出的資產則以淡水樹興段土地金額最高，一拍底價為9.4億元。

除了遠東航空資產外，樺福建設也有不少資產陸續流入法拍市場，今年3月北投「輕行旅」商務旅館以底價5.7億一拍，不過二拍前因「變更拍賣內容」停拍；這次「樺福千金」商場則是樺福建設名下第二件資產遭拍賣。

「樺福千金」為永和頂溪捷運聯開宅，屋齡約十年，樺福建設所有的商場，包括二樓商場約175坪，在連鎖火鍋業者撤出後目前空置中，地下一樓約53坪，現為餐飲業者福勝亭承租，一樓除了一間約2坪的包裹室外，尚有103個停車塔車位，拍賣原因為「清償借款」。寬頻房訊發言人徐華辰認為，此案由於有大量停車塔車位，一拍底價並不低，流標機會高。

(時報資訊)