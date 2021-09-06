在下游客戶訂單滿載的情況之下，高球桿頭代工龍頭復盛（6670）與代工二哥明安（8938），位於越南的工廠因疫情未歇，持續停工到9月中旬，使得8月和9月的營運受到壓力，大田（8924）因生產重鎮在大陸江西，營運持續飆高，而以Taylor-Made為主力的鉅明（9828）基地在高雄，同樣避過疫情衝擊。

高球桿頭代工四雄，率先由大田精密公告8月份合併營收7.66億，除了比7月的6.92億元，月增10.69％，更去年同期的3.77億元，大幅成長103.13％，累積今年1至8月合併營收為49.26億元，比去年同期的23.11億元，大幅成長113.19％。

法人指出，第三季雖非傳統旺季，但，大田公司8月單月營收，卻再創歷年8月史上新高，更寫下今年營收新高點，成功挑戰近13年以來的新高，是2008年10月以來，單月最好的表現。

法人表示，此一跡象顯示，全球高爾夫產業前景持續看好，包括復盛、明安和鉅明等，訂單無虞。

復盛累計到今年7月營收達139.72億元，年增98.69％，因應新冠疫情影響，配合當地政府政策暫停營運，從7月底開始停工，最快到9月19日才能復工，法人說，至少會看到一個完整的8月份營收衝擊。

復盛發言人許廷儀無奈表示，「只能這樣」，但，復盛有些庫存，加上部份移轉到大陸廠生產，稍微可以減少影響。

今年前7月累計營收達98.69億元的明安國際，營收同樣躍升，年增約71.27％，但，子公司明安國際企業為了配合越南同奈省工業區管理局的防疫措施，也將延長停工至9月15日。

(時報資訊)

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