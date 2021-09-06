【時報-台北電】中釉(1809)今日發出重訊指出，公司因有重大訊息待公佈，經證交所同意，9月7日暫停交易。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#中釉 #暫停交易

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀