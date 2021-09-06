隨著大陸A股上市公司半年報揭露完畢，41家銀行240萬人的薪酬曝光。根據《中國基金報》報導，與去年上半年相比，今年上半年大陸銀行業的薪酬普遍上漲，8月剛上市的滬農商行漲薪最多，半年人均薪酬增加8萬多元（人民幣，下同），寧波銀行增加5萬多，北京銀行、南京銀行、重慶銀行、招商銀行也增加4萬多。

從月薪絕對金額來看，招商銀行以月薪5.8萬元位居第一，滬農商行、平安銀行、江蘇銀行月薪也超過5萬。

而大陸五大國有銀行，包含農行、工行、建行、中行以及郵儲銀行的月薪都位於2.5萬元以下的同行業底部區域。主要是大行員工數量多，網點也較多且覆蓋廣大中西部地區。

(時報資訊)