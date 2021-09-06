隨著大陸A股上市公司半年報揭露完畢，41家銀行240萬人的薪酬曝光。根據《中國基金報》報導，與去年上半年相比，今年上半年大陸銀行業的薪酬普遍上漲，8月剛上市的滬農商行漲薪最多，半年人均薪酬增加8萬多元（人民幣，下同），寧波銀行增加5萬多，北京銀行、南京銀行、重慶銀行、招商銀行也增加4萬多。
從月薪絕對金額來看，招商銀行以月薪5.8萬元位居第一，滬農商行、平安銀行、江蘇銀行月薪也超過5萬。
而大陸五大國有銀行，包含農行、工行、建行、中行以及郵儲銀行的月薪都位於2.5萬元以下的同行業底部區域。主要是大行員工數量多，網點也較多且覆蓋廣大中西部地區。
(時報資訊)
35369.09
-74.71(0.21%)
09/04
4535.43
-1.52(0.03%)
09/04
15363.52
+32.32(0.21%)
09/04
3430.89
+19.57(0.57%)
09/04
29659.89
+531.78(1.83%)
09/06
3203.33
+2.27(0.07%)
09/06
26163.63
+261.64(1.01%)
09/06
3621.86
+40.12(1.12%)
09/06
14546.60
+366.74(2.59%)
09/06
7187.18
+48.83(0.68%)
09/06
6743.50
+53.51(0.80%)
00:05
15932.12
+150.92(0.96%)
09/06